С 2019 года малый и средний бизнес в Татарстане получил поддержку на сумму 316,2 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

С 2019 года малый и средний бизнес в Татарстане получил поддержку на сумму 316,2 млрд рублей. Ему было предоставлено 179 тыс. мер поддержки, сообщил вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге, посвященном реализации национальных проектов в республике.



По его словам, из федерального бюджета поступило 283,3 млрд рублей (233,3 млрд — инвестиционные и оборотные цели и 50 млрд — реструктуризация). Республиканская поддержка составила 32,9 млрд рублей (8,7 млрд — Фонд поддержки предпринимательства РТ, 19,5 млрд — Гарантийный фонд РТ, 3,2 млрд — региональная лизинговая компания РТ, 1 млрд — строительство инфраструктуры промпарков).

Шагиахметов подчеркнул, что количество предпринимателей по итогам 2024 года увеличилось до 178,3 тыс. С 2019 года рост числа занятых в сфере МСП составил более 168 тыс. человек, их число превысило 848 тыс. Кроме того, в Татарстане насчитывается 357 тыс. самозанятых.

Напомним, в ноябре на бизнес-бранче «Реального времени» татарстанские предприниматели обсудили, какие меры поддержки востребованы и что в них стоит улучшить. Большинство констатирует: нужно облегчать отчетность и условия использования грантов, иначе поддержка превращается в обременение. Многие предприниматели честно признаются, что, воспользовавшись поддержкой однажды, больше связываться с этим не хотят, справляются своими силами.

Галия Гарифуллина