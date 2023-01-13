Россияне за год взяли кредитов на 27 триллионов рублей

Жители России в 2022 году взяли кредитов на сумму более 27 триллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 10% — на 2,5 трлн, пишут «Известия».

Из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой. А на начало нынешнего года потребительские кредиты составили около 12 трлн.

В марте-апреле 2022-го выдача займов во всех сегментах значительно сократилась, но летом–осенью по мере снижения ключевой ставки ЦБ спрос на ссуды частично восстановился, а их выдачи вышли на прежний уровень.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября «Реальное время» писало, что Татарстан лидирует в стране по объемам выданных потребительских кредитов. За третий квартал прошлого года жители республики взяли потребкредиты на общую сумму 28,1 млрд рублей.

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Айрат Назипов