СМИ: неслуживших россиян старше 30 лет могут отправить на военные сборы

Неслуживших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе граждан РФ отправят на военные сборы, после принятия закона о повышении призывного возраста. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.



— Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв, — пояснил Соболев.

Если россиянин находится в запасе и не имеет при этом никакой военной специальности, его тоже направят на военные сборы, добавил Соболев.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Это связано с тем, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от одного года до трех лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов