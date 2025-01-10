К делу по «раскулачиванию» мэра Бугульмы подключились 10 адвокатов — процесс отложен

Фото: Ирина Плотникова

Всего 8 минут заняло сегодняшнее заседание Высокогорского райсуда Татарстана по иску прокурора республики на 60,3 млн рублей к главе Бугульминского района и его близким. К делу подключились два новых адвоката — москвич и казанец, оба просили об одном — отложить процесс, передает с заседания журналист «Реального времени».

Интересы мэра Бугульмы Линара Закирова и его матери сегодня защищал Дмитрий Ульянов, подменяя коллегу Романа Скляра. Также в дело вступил казанский адвокат Нияз Халитов. Он сообщил — заключил соглашение с Альбертом Газизовым, двоюродным братом главного ответчика, лишь вчера и пока не успел ознакомиться с материалами дела.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В свою очередь Ульянов озвучил ходатайство своей 70-летней доверительницы Фатымы Закировой, которая написала — лично желает участвовать в рассмотрении иска, но в связи с плохим самочувствием и такими же погодными условиями не имеет возможности приехать из Бугульмы. А потому просит о перерыве.

Также московский адвокат представил суду и стороне истца весомый, страниц на 30-40, отзыв на исковое заявление и попросил при выборе новой даты заседания учесть, что отпуск Скляра продлится до 20 января, а сам он с 14-го по 18-е будет занят в уголовном процессе военного суда. На что председательствующий судья Раис Гаязов заметил, что в представленной доверенности от Линара Закирова помимо уже засвеченных в процессе Ульянова и Скляра указаны еще 7 их коллег. Вероятно, речь идет о других сотрудниках адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее судья напомнил: новая дата заседания — 17 января — была озвучена еще в 2024-м.

Прокурор Лилия Фаттахова и представитель антикоррупционного управления главы Татарстана возражали против всех ходатайств защиты. Однако вступление в дело нового адвоката стало железным аргументом, и процесс отложили на неделю.

При этом судья напомнил представителю Закировых, что на прошлом заседании защита обещала самостоятельно истребовать и предоставить данные о движении на банковских счетах ответчиков и выписки по ним.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дмитрий Ульянов пояснил — сведения запросили, банки обещают предоставить их не ранее 13 января.

В связи с отложением дела сегодня суд не смог перейти к допросу явившегося свидетеля — продавца квартиры в Бугульме, покупателем которой выступал Закиров. Предметом иска она не является, но проверяющих смущает невысокая цена сделки.

Напомним, прокурор РТ Альберт Суяргулов просит обратить в доход государства 7 объектов недвижимости на 60,3 млн рублей, считая их купленными на неподтвержденные доходы главы Бугульминского района Линара Закирова.

Ответчиками по иску признаны сам ВИП-чиновник, его мать Фатыма Закирова и двоюродный брат Альберт Газизов. На последних в 2018–2022 годах и оформлялась недвижимость, которую, по версии надзорного ведомства, пенсионерка, отставник МВД не могли себе позволить, да и у самого Закирова, по подсчетам проверяющих, официальный заработок не позволял такие траты.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним перечень объектов, лишь первый из них зарегистрирован на двоюродного брата Закирова, остальные — на мать:

дом 213 кв. м с участком в деревне Берлек Бугульминского района (в 2018-м приобретен 2,9 млн рублей),

квартира 66 «квадратов» и помещение кладовой в ЖК «Немецкий квартал» Бугульмы (куплены в июле 2016 года за 2,31 млн по договору долевого строительства),

квартира 127,5 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (август 2016 года, 16 млн рублей),

нежилое помещение 11,8 кв. м — место на парковке ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (апрель 2017-го, 500 тысяч рублей),

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаж 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору — покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей).

Также при проверке сотрудники прокуратуры и управления по антикоррупционной политике при Раисе Татарстана обнаружили значительные траты по банковским картам мэра, в том числе — кредитным. В период 2014–2022 годов отчисления составили 35 млн рублей, что, по мнению проверяющих, на 10,5 млн рублей выше официального дохода бугульминского главы за тот же период.

Деньги тратились на командировки и турпоездки в 19 стран во всех частях света, за исключением Австралии. А еще на закупку брендовой одежды и аксессуаров в элитных бутиках Hermès, Louis Vuitton, Saint Laurent, Burberry, Christian Dior, а также в бутиках ювелирных изделий и дорогих часов Mercury и Ahmed Seddiqi & Sons. На последней пресс-конференции прокурор РТ Альберт Суяргулов, не называя имени чиновника, окрестил его моднейшим человеком и татарстанским амбассадором известных брендов.