В 2024 году в Татарстане зафиксировали рекордный рост количества личных банкротств

Фото: Михаил Захаров

Прошедший 2024 год показал рекордный рост количества личных банкротств — более, чем в 5,7 раза по отношению к 2019 году, и на 42% по отношению к 2023-му. Однако юрлица банкротились на 56% реже, выяснило «Реальное время».



В течение прошлого года Арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению более 13,5 тыс. «банкротных» исков. Подавляющее большинство — 93,6% — составляют банкротства физических лиц. Также иски подавали общества с ограниченной ответственностью (5,7%) и индивидуальные предприниматели (0,7%).

Рост банкротных дел в республике фиксируется с 2019 года. В 2020 году в период моратория число банкротств среди физлиц по отношению к 2019-му выросло на 75%, а среди юрлиц — упало на 30%. В 2022-м по отношению к 2021-му количество банкротств среди физлиц выросло на 42%, среди юрлиц — уменьшилось на 30%.

Подробнее о том, как и почему последние шесть лет в республике нарастал вал банкротств — в материале «Реального времени».