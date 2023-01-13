Власти Татарстана утвердили даты проведения конкурса «Наше время — Безнен заман» в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана подписал распоряжение об утверждении даты нового сезона конкурса «Наше время — Безнен заман». Документ опубликован на сайте кабмина РТ.

Согласно документации, в этом году телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи пройдет с 1 февраля по 20 ноября. При этом заявки на участие принимаются с 1 февраля по 29 октября.

Первый зональный тур состоится 13 и 14 октября в Альметьевске во Дворце культуры «Нефтьче». Второй этап пройдет в «Доме народного творчества» в Нижнекамске 20 и 21 октября. Третий тур состоится уже в Казани 27 и 28 октября в здании «Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма». Там же пройдет финал конкурса, который завершится 17 и 18 ноября.

Фото: pravo.tatarstan.ru

Финал юбилейного, X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» прошел 8 ноября 2022 года. Третье место фестиваля в общекомандном зачете завоевала команда «Казаньоргсинтеза». А первое место у команды «Нижнекамскнефтехима».

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Айрат Назипов