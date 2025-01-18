Россия внесет до 250 млн рублей в фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ

Фото: Динар Фатыхов

Россия внесет до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее распоряжение премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Внести в 2025 году добровольный взнос Российской Федерации в размере до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств, — говорится в документе.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, МИДу России поручено проинформировать исполнительную дирекцию Межгосударственный фонда о принятом решении. Осуществить уплату взноса по получении соответствующих расчетов из исполнительной дирекции фонда предстоит Министерству финансов РФ.

Напомним, на пенсии жителей новых регионов в России выделили более 6 млрд рублей. Денежные средства получат ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области.

Галия Гарифуллина