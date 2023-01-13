Правила авансирования проектов из ФНБ смягчат из-за дефицита внебюджетных источников

Минфин России предлагает расширить перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), об этом сказано в сообщении министерства.



Министерство подготовило проект поправок в правила размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Необходимость расширения объясняют существенным снижением доли внебюджетных источников в структуре новых проектов, что не позволяет профинансировать ряд работ и расходов при сохранении действующего порядка авансирования за счет средств ФНБ.

Так, доля средств ФНБ в проекте «Строительство автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит составляет 97,7%.

Ограничения использования средств ФНБ сохранятся для оплаты консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и рекламных услуг, а еще представительских расходов. Их также могут профинансировать исключительно из внебюджетных источников.

В декабре Минфин не исключал инвестирование средств ФНБ в активы, номинированные в долларах США. Также министерство выражало намерение пополнять ФНБ в юанях.



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Маргарита Головатенко