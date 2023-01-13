В Татарстане построят 14 спортивных объектов за полмиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Как стало известно «Реальному времени», в 2023 году в Татарстане возведут 14 новых футбольных манежей и универсальных спортивных площадок. Спортивные объекты будут строить не только в городах, но и в поселках республики. Стоимость работ составит 584 млн рублей, а источником финансирования выступит региональный бюджет.

Новые площадки для студентов Казани

Спортивные объекты станут украшением 13 районов и городов республики, в том числе и ее столицы. Так, на территории Казани появятся сразу две новые площадки: на территории Деревни Универсиады и Академии правосудия.

Затраты на строительство первой составят 7,8 млн рублей. Помимо инвентаря для различных спортивных направлений, здесь будет поле для мини-футбола. Обустройство второй площадки на ул. 2-й Азинской, 7а обойдется бюджету в 4 млн. Ее также оборудуют спортинвентарем, но футбольного поля здесь не будет.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Подрядчик проведет комплекс работ по возведению фундамента и оснований объектов, строительству ограждений, устройству бортовых камней, подведению необходимой инфраструктуры и внешнему благоустройству.

Большинство районов Татарстана получат футбольные манежи

Универсальные спортивные площадки также появятся в Набережных Челнах (Комсомольский район, территория парка культуры и отдыха поселка ГЭС) и Сабинском районе (поселок ж/д разъезда Иштуган, улица Центральная, д. 6).

Кроме того, на территории еще целого ряда районов будут возведены крытые футбольные манежи с каркасно-тентовым покрытием, поляной размером 20х40 метров, а также административным зданием. Данные объекты появятся по адресам:

в Азнакаевском районе по улице Каенлы;

в Пестречинском районе, село Пестрецы;

в Апастовском районе, поселок городского типа Апастово, улица Молодежная;

в Высокогорском районе, село Высокая Гора, улица Стадионная;

в Буинском районе, Буинск, улица Школьная;

в Мензелинском районе, Мензелинск, улица Мусы Джалиля;

в Нурлатском районе, село Средняя Камышла, улица Волкова;

в Мамадышском районе, Мамадыш, улица Давыдова;

в Елабужском районе, Елабуга, улица Тугарова;

В Актанышском районе, село Актаныш, улица Юбилейная.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помимо строительства несущих конструкций, подрядчик должен провести к каждому из объектов системы электротехники, трубопроводов, линий связи, тепло- и водоснабжения.

Универсальные спортплощадки строятся не первый год

В Татарстане с 2013 года реализуется республиканская программа по строительству универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений. К примеру, в Казани до 2020 года построили и ввели в эксплуатацию 118 спортивных площадок на сумму более 299 млн рублей.

В 2021 году на территориях пяти районов открылись новые крытые футбольные манежи — спортобъекты возвели в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе. Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта России Олег Матыцин принимали участие в их открытии по видеосвязи.

В прошлом году на строительство спорткомплексов с универсальной спортивной площадкой в Тетюшском районе выделяли более 266 млн рублей. Данные объекты возводили в селах Кильдюшево, Большие Тарханы, Большие Атряси, Большое Шемякино, Кляшево, а также в деревне Вожжи.



Такой спорткомплекс представляет собой одноэтажное здание, в котором есть физкультурно-оздоровительный зал площадью 15х12 метров. В нем можно заниматься как индивидуально, так и в группе. Для проведения тренировок установлены тренажеры и различные снаряды.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

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Максим Кокунин