В России может появиться механизм выплаты компенсации клиентам за похищенные мошенниками деньги

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций клиентам за похищенные мошенниками средства, такое решение включено в перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



Ведомствам поручено при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ. Доклад должны представить президенту до 1 июля 2023 года.

Фото: cbr.ru

Ранее ЦБ уже предлагал внести изменения в законодательство для обеспечения похищенных у граждан денег. Предлагалось возвращать гражданам деньги даже в случае, если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии, а еще ограничить срок возврата денежных средств до 30 дней.

Уточнялось, что банк должен будет возместить отправителю сумму перевода в полном объеме, если перевел их на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных Центробанка. Кроме того, регулятор предлагает ввести двухдневный период, в течение которого банк отправителя приостанавливает перевод средств по счету, если он также есть в базе ЦБ.

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Маргарита Головатенко