Суд Татарстана сократил на день срок ареста «бизнес-чиновника» из Минзема

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Защите обвиняемого начальника отдела Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова сегодня не удалось добиться его освобождения из СИЗО. При этом апелляционная инстанция поправила решение об аресте в части срока, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, 20 декабря Вахитовский суд Казани дал санкцию на арест Аминова до 17 февраля 2025 года. Сегодня этот срок сократили до 16 февраля. Доводы жалобы адвоката Фарита Канцерова о нарушениях при возбуждении дела, задержании его клиента и рассмотрении вопроса об аресте не убедили вышестоящую инстанцию в необходимости более мягкой меры пресечения.

Аминова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и афере с ущербом почти в 3 млн рублей. Чиновник считает — преступлений не совершал.

Напомним, по версии СК и ФСБ, начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов использовал должность с целью извлечения прибыли и с июня 2021-го по ноябрь 2024 года оказывал содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их бизнесе. Кроме того, Аминова предъявляют аферу с занижением арендной ставки государственных площадей с целью навара за их пересдачу субарендаторам. Ущерб предварительно оценен в 2 млн 898 тысяч рублей.

В списке подконтрольных фирм указывали зарегистрированный на мать Аминова «Аркад», а также — «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент».

После возбуждения дела прокурор Татарстана направил главе МЗИО республики представление с требованием — уволить Аминова по утрате доверия.