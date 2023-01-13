Владимир Путин заявил, что Башкирия всегда играла особую роль в истории России

Фото: скриншот видео на сайте kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Башкирия «всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе» страны. Так он объявил журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину свои слова о том, что эта республика — особенный регион.

Владимир Путин напомнил, что после добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры вызвались защищать границы государства. Во время Отечественной войны 1812 года почти все мужское население Башкирии старше 15 лет отправилось на защиту Родины, героизм ее жители проявили в годы Великой Отечественной войны, заявил президент. По словам главы государства, Башкирия также «ведет себя так же ответственно» в ходе специальной военной операции:

— С одной стороны, тепло и душевно по отношению к тем людям, которые принимают участие в ходе военных действий, и к их семьям и в то же время по-государственному, — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Фото: glavarb.ru (Уфа)

Также глава государства обратил внимание, что столица Башкирии — Уфа — один из наиболее важных центров российского ислама. По его словам, такой она была всегда.

Напомним, сегодня Владимир Путин посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Он умер 11 января на 89-м году жизни.

После траурной церемонии российский лидер встретился с главой Башкирии Радием Хабировым. Он выразил ему соболезнования в связи со смертью Муртазы Рахимова.

Отметим, что в Уфу Владимир Путин прилетел на Ту-214. Самолеты этой модели собираются на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).



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Татьяна Демина