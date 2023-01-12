Итоги дня: смерть Муртазы Рахимова, назначения в «Рубине», смягчение приговора экс-главе ФСС Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 12 января:
- Власти Казани решили переименовать улицу 2-ю Газовую в честь бывшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Он погиб в Татарстане 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета.
- Президент России Владимир Путин освободил Александра Кузнецова от обязанностей постпреда при ЮНЕСКО. Его место займет Ринат Аляутдинов. С 2012 по 2017 годы он занимал должность заместителя постпреда России при отделении ООН.
- Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. По его словам, это связано с тем, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ситуацию с повышением призывного возраста прерогативой Минобороны России.
- Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, умершим накануне, состоится в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан» 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище города. Желающие проститься могут прийти с 9:00 до 12:00. Власти республики также решили организовать трансляцию прощания.
- Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев направил соболезнование главе Башкортостана Радию Хабирову в связи с кончиной Муртазы Рахимова. Кроме того, свои соболезнования выразил и президент РТ Рустам Минниханов, а председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента и от себя лично принес глубокие соболезнования башкортостанцам.
- Размер средней зарплаты в Татарстане за первые 10 месяцев 2022 года составил 50,2 тысячи рублей. За год она выросла на 16,6%, вследствие чего республика заняла лидирующие позиции в ПФО. Минимальная зарплата в республике составляет 19,5 тысячи рублей — за год она увеличилась на 17,2%.
- Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга», который поддержал два проекта. Первый касается производства моторных лодок ООО «Дельфин Алабуга», а второй — изготовления беспилотных летательных аппаратов ООО «Альбатрос».
- Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов покинул свой пост, который занимал с апреля 2018 года. После этого пресс-служба футбольного клуба сообщила, что новым руководителем ООО «Рубин» назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Александр Айбатов. В качестве президента клуба представили руководителя Управления ФНС по РТ Марата Сафиуллина. Директором АНО «Футбольный клуб «Рубин» назначили заслуженный экономист региона Шамил Хуснутдинов. Однако спустя несколько часов пресс-служба клуба удалила информацию о назначениях из своих соцсетей и с сайта.
- В Татарстане менее 1% населения обладает четырьмя и более источниками средств к существованию, а у абсолютного большинства он всего один. Около 50% жителей республики живут на собственную зарплату, треть зависит от выплат со стороны государства, а еще чуть меньше 2% зарабатывают благодаря бизнесу. Подробнее о том, на что живут татарстанцы, кто чаще из них живет за счет обеспечения другим человеком и сколько пенсионеров получают стипендию, — в материале «Реального времени».
- Бывший ученик нижнекамской школы №8 стал подозреваемым в уголовном деле о подготовке к убийству двух и более лиц — дело возбудили 10 января. По версии следствия, подросток с августа по конец сентября 2022 года готовился совершить нападение на школу, в которой учился — он изучал информацию о способах и приемах убийств в учебных заведениях. В Управлении образовании Нижнекамска заверяют, что ситуация под контролем — юноше оказывают необходимую помощь, а его поведения не вызывает беспокойства у специалистов.
- За границей в возрасте 96 лет ушел из жизни экс-руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР и последний советник президента Советского Союза Михаила Горбачева — Рафик Нишанов. Близкие решают, где будет находится его могила — в Узбекистане или рядом с его супругой в Женеве.
- В Казани представили книгу «История ислама в России», над которой работали 22 автора, в том числе и редактор, ректор РИУ Рафик Мухаметшин. По его словам, работа над 600-страничным томом заняла два года, а в тексте удалось избежать «политиканства». Тираж книги — 1 тысяча экземпляров, она не поступит в продажу, а разойдется среди учебных заведений и библиотек. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что из регламента верхней палаты парламента страны убрали статус почетного сенатора, который был у первого президента республики Нурсултану Назарбаеву. Он был присвоен ему 30 мая 2019 года, когда председателем Сената являлась его дочь Дарига Назарбаева.
- Власти столицы Татарстана утвердили программу «Цифровая трансформация муниципального управления Казани на 2023—2025 годы». На ее реализацию в целях совершенствования деятельности исполкома города из республиканского бюджета выделят 127,3 миллиона рублей. За три года хотят улучшить 16 показателей — в том числе обеспечить все рабочие места выходом в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и оказание 90% муниципальных услуг в цифровом виде. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минтруд Татарстана провел итоговую коллегию. Глава ведомства Эльмира Зарипова рассказала, что в 2022 году промышленные предприятия республики организовали временные работы для 18 тысяч граждан и общественные работы для 1,2 тысячи безработных. На эти цели Татарстан получил 700 миллионов рублей из федерального бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Шестой кассационный суд смягчил приговор осужденному за взятку бывшему управляющему регионального отделения Фонда соцстраха в Татарстане Павлу Лоханову. Его итоговое наказание снижено еще на полтора года — до 6,5 года колонии строгого режима. Из формулировки приговора в кассации была исключена фраза о получении денег ВИП-чиновником за попустительство фирме-поставщику. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент США Джо Байден признал факт хранения у себя дома секретных документов. По его словам, все они относятся к периоду его вице-президентства. Он упомянул, что его юристы уведомили Минюст об обнаружении документов в его личной библиотеке.
Ключевые события 323-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Украина настроена на продолжение диалога с РФ. По ее словам, уже есть конкретные результаты по поиску пропавших без вести, а также взаимному возвращению детей в семьи. Москалькова уточнила, что не обсуждала со своим украинским коллегой создание гуманитарного коридора, так как подобные вопросы должны решаться на уровне оборонных ведомств.
- Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что постпредство страны при организации инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности по Украине. Кроме того, Россия 20 января собирает неформальное заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по теме декабрьских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что республика потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. По его словам, в результате затруднения движения нанесен немалый ущерб, который вполне может быть подсчитан и включен в сумму иска.
- В районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое ВС России уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 100 украинских бойцов, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
- На Донецком направлении продолжилось наступление. В результате ударов авиации и артиллерии потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
- В районе населенного пункта Лозовое ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, истребительной авиацией у н.п. Никаноровка сбит украинский самолет Су-25.
- Всего с начала спецоперации уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2 873 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 400 зенитных ракетных комплексов, 7 486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 813 орудий полевой артиллерии, а также 8 019 единиц специальной автотехники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияЭкономикаФинансыИсторияСпортФутбол Татарстан
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