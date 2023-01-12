Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Башкирии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Телеграмму он направил в адрес главы соседней республики Радия Хабирова.

— Ушла из жизни яркая, масштабная личность, видный государственный деятель и авторитетный руководитель, с именем которого связана целая эпоха в истории башкирского народа. Возглавив республику в самый сложный период кардинальных перемен, он смело взял на себя тяжелый груз ответственности за судьбу родного края, сумел сплотить общественные силы для осуществления глубоких политических, экономических и социальных преобразований, обеспечить всестороннее развитие региона, сохранить мир и согласие на многонациональной земле Башкортостана. Его знания и опыт, душевные силы и созидательные усилия до последних дней неизменно были направлены на благо родной республики и сограждан, — говорится в тексте телеграммы.

Рустам Минниханов попросил Радия Хабирова передать жене Муртазы Рахимова Луизе Галимовне, всем его родным и близким слова сочувствия и поддержки, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 годы.

Фото: glavarb.ru

После смерти Муртазы Рахимова в Башкирии создали госкомиссию по организации его похорон. Ее возглавляет глава республики Радий Хабиров. Сегодня он поручил правительству региона, Госсобранию — Курултаю, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Рахимова.

Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан» 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище города. Все желающие смогут проститься с первым президентом Башкирии 13 января с 9.00 до 12.00. Затем начнется траурный митинг.

Соболезнования в связи со смертью первого президента Башкортостана также выразил первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Он отметил, что Муртазе Рахимову удалось достойно пройти самые сложные, судьбоносные для его республики и всей России годы.



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Татьяна Демина