Постпредство России инициировало заседания СБ ООН по Украине 17 января

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что постпредство страны при организации инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

— О том, что будет в Совете Безопасности с нашей подачи по Украине 17 января (в 23.00 по мск) я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их «антироссийское» заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему), — говорится в сообщении.

Также Полянский рассказал, что Россия 20 января собирает неформальное заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по теме декабрьских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. Кроме того, он отметил, что 12 января японское председательство проведет открытые дебаты по верховенству права, которые будут «заточены» под ситуацию на Украине». Уже 13 января западные страны созовут подобное заседание, но пока его тема не сформулирована.

— Подоплека их действий понятна — раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ, — добавил Полянский.

Фото: pxhere.com

В конце прошлого месяца председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил разработать механизм, который бы приостановил членство России в Совете Безопасности ООН.

— С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности, — отметил Мишель.

Как добавил политик, в ООН также следует провести реформу по поводу вопросов единогласия и права вето. При этом он добавил, что говорить о полной отмене права вето не приходится, речь идет о том, как лучше организовать эту процедуру.

Напомним, в ноябре состоялось срочное заседание Совбеза ООН. Его запросила Украина. Причиной заседания стали российские удары по объектам инфраструктуры.



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Максим Кокунин