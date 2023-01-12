«Историю ислама в России» планируют издать на английском в Лондоне

Пока 600-страничным том в России не продается

В Российском исламском университете представили книгу «История ислама в России» — труд 22 авторов, включая редактора, ректора РИУ Рафика Мухаметшина. По его словам, работа над 600-страничным томом заняла всего два года, а в тексте удалось избежать «политиканства». Тираж книги — 1 000 экземпляров, она не поступит в продажу, а разойдется среди учебных заведений и библиотек. Детали — в материале «Реального времени».

Для учебных заведений и библиотек



Написанная на русском языке, книга издана в рамках мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии, при поддержке Министерства культуры РТ и московского Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В мае на пресс-конференции в РИУ говорили, что планируют презентовать ее до конца года, но в итоге показали журналистам первые экземпляры только сейчас, часть тиража еще не добралась до республики.

Тираж книги — 1 000 экземпляров, она не поступит в продажу, а разойдется среди учебных заведений и библиотек. Впрочем, планируется, что ее выпустит и издательство «Наука» — уже для реализации. На вопрос, планируется ли электронное издание, Рафик хазрат, посмотрев еще раз в книге, кому принадлежат права, убедившись, что РИУ, отметил, что такое возможно.

В книге пять разделов. Первая часть рассказывает о распространении ислама на территории России, включая разделы о Волжской Булгарии, Золотой Орде, постордынских ханствах, Центральной России и Кавказе XVI—XX веков. Причем, уточнил Мухаметшин, информация дана «без политиканства». Среди авторов раздела — Денис Маслюженко из Курганского государственного университета и Илья Зайцев из МГУ.

Вторая часть посвящена образованию, джадидизму и реформам, богословию и суфизму. Здесь работали, помимо прочих, Евгений Хамидов из КФУ и главный научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского института Вахит Акаев.

Как уточнил Мухаметшин, информация в книге дана «без политиканства». Фото: пресс-служба РИУ

При этом Мухаметшин все-таки выразил свое мнение по поводу до сих пор популярной темы противостояния джадидизма и кадимизма, сторонников реформ образования и консерваторов.

— Вы мою позицию знаете. Мулла должен быть кадимистом. А джадидисты — это интеллигенция, — резюмировал ректор.

О музыке, шамаилях и радикалах

В третьей части говорится о духовных управлениях и собраниях, вакфе, строительстве мечетей и шариате в Российской империи. Ее писали, в частности, профессор Института международных отношений Айдар Хабутдинов и директор Института истории Радик Салихов.

Некоторые проблемы организаторы испытывали при определении круга авторов четвертого раздела, посвященного современной России (это темы права, мусульманских институтов и организаций, радикализма, мирного сосуществования). Примечательно, что отдельно на пресс-конференции слово Мухаметшин дал заведующему кафедрой религиозных дисциплин Саиду Шагавиеву, который писал главу о «неофициальном исламе», обозревая историю различных сект и исламистских движений.

Наконец, пятая часть говорит о духовной культуре — о книгах, прессе, музыке, шамаилях. Впрочем, уточнил Мухаметшин, эта тема в книге раскрыта не полностью. Среди авторов Резеда Сафиуллина-Ибрагимова, журналист, доцент РИУ и КФУ, и Рустем Шамсутов, кандидат искусствоведения, писавший диссертацию на тему «Искусство татарского шамаиля на рубеже XIX—XX вв.». Отметим, что работы многих этих ученых вы можете прочитать на нашем сайте.

Арабы в шоке

На арабском книга выйдет весной. Для ОАЭ эта книга — часть проекта по изданию исследований о распространении ислама в неарабских странах — Китае, Индонезии, Малайзии. Также планируется издание в Лондоне на английском языке. По словам Мухаметшина, арабов книга поразила — сколько тем, ключевых точек.

Том выпущен на хорошей мелованной бумаге, по словам ректора, его себестоимость — примерно 2 000 рублей. Он выразил сомнение, что на татарском языке книга будет востребована, с учетом, сколько сил нужно будет потратить на перевод и печать, хотя среди присутствующих нашлись люди, которые хотят такую книгу прочитать.

Фото: пресс-служба РИУ

При этом, по словам Мухаметшина, работа над «Историей» заняла немного времени, всего два года, во многом благодаря профессионализму авторов — пришлось поработать над текстами некоторых ученых помоложе, но в целом, гордо заявил редактор, он собрали лучших специалистов. Практически все они историки, это не богословская книга, а попытка дать объективные исторические данные.