Джо Байден признал факт хранения секретных документов у него дома

Фото: кадр трансляции/c-span.org

Президент США Джо Байден признал, что хранил у себя дома секретные документы. По его словам, он хранил их в «личной библиотеке», сообщает RT со ссылкой на трансляцию C-Span.



Байден подтвердил, что документы относятся к периоду его вице-президентства. Он упомянул, что его юристы уведомили Минюст об обнаружении секретных документов у него дома.

В четверг спецсоветник Белого дома Ричард Саубер заявил, что юристы президента США Джо Байдена нашли еще одни секретные документы, относящиеся к периоду его вице-президентства, в гараже его дома в Уилмингтоне.

Уточнялось, что большая часть документов находились в гараже резиденции Байдена. Еще один документ был в комнате, примыкавшей к гаражу.

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Маргарита Головатенко