Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

Из регламента верхней палаты парламента Казахстана убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Об этом заявил председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает ТАСС.

— Учитывая, что из конституции это было убрано (статьи о статусе и полномочиях первого президента страны, — прим. ред.), учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание «почетный сенатор» мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», — сказал Ашимбаев.

Верхняя палата парламента Казахстана присвоила Назарбаеву статус почетного сенатора 30 мая 2019 года, когда председателем Сената была дочь первого президента республики Дарига Назарбаева. Согласно этому статусу, Назарбаев мог посещать заседания верхней палаты парламента.

Фото: pixabay.com

Отметим, что президентом Казахстана Нурсултан Назарбаев стал 16 декабря 1991 года. Свой пост он покинул 20 марта 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.

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Айрат Назипов