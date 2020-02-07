Глава комитета Госдумы подтвердил смерть Айрата Хайруллина в результате крушения вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы от Татарстана, зампред комитета ГД по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.

«Да. Информация из Татарстана. На 99,9 процента точно, что это он. Помощник и пилот в тяжелом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб», — сказал глава комитета Владимир Кашин (цитата по ТАСС).



Смерть депутата также подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех — это огромная невосполнимая потеря», — написал он в Facebook.

Ранее МЧС подтвердило гибель одного человека в результате крушения вертолета под Казанью. Ряд СМИ сообщили, что погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолета в Татарстане — плохие метеоусловия. Инцидент произошел в 6 км юго-восточнее Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из н. п. Левашево Алексеевского района в н. п. Матюшино Лаишевского района.