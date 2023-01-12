Киеву предъявят требования возместить ущерб из-за теракта на Крымском мосту

Фото: Минтранс России

Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. Об этом «РИА Новости» сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включен в сумму нашего иска Украине, — прокомментировал он.

Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.

Фото: соцсети

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

«Реальное время» уже писало, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, по которой транспорт направляется со стороны Крыма, будут установлены в январе.

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Айрат Назипов