Власти Нижнекамска заверили, что подросток, планировавший нападение на школу, находится под контролем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Управлении образовании Нижнекамска рассказали о состоянии подростка, который подозревается в планах нападения на школу, в которой он учился. Власти заверяют, что ситуация под контролем.

По данным Управления образования Нижнекамска, случай произошел в сентябре 2022 года. Студента с «обеспокоенностью» выявили в городском колледже нефтехимии и нефтепереработки благодаря одной из методик определения уровня тревожности детей.



— Совместно с психологами и правоохранительными органами ситуация была сразу же взята под контроль и отработана. Комиссия по делам несовершеннолетних определила дальнейшие этапы работы с подростком, — рассказали в Управлении образовании Нижнекамска.

Подростку продолжают оказывать необходимую квалифицированную помощь. Сейчас он ведет себя дисциплинированно, посещает занятия и «успешно обучается», заверяют нижнекамские власти.

— Его настроение беспокойства у педагогов не вызывает. Ситуация находится на постоянном мониторинге специалистов, — сообщили в Управлении образования Нижнекамска.

Напомним, бывший ученик школы №8 Нижнекамска стал подозреваемым в уголовном деле о подготовке к убийству двух и более лиц. Дело возбудили в центральном аппарате Следкома по Татарстану 10 января по оперативным материалам полиции.



По версии следствия, подозреваемый с августа по конец сентября 2022 года готовился совершить нападение на свою бывшую школу, для чего целенаправленно собирал информацию о способах и тактических приемах убийств в учебных заведениях и способах изготовления взрывного устройства. Кроме того, он пытался найти соучастников для задуманного преступления, но был задержан сотрудниками полиции в связи с другим делом.

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Татьяна Демина