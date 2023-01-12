Президент Татарстана поддержал проекты по производству беспилотников и моторных лодок

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга». В рамках заседания было поддержано два проекта, сообщает его пресс-служба.

Первый проект касается производства моторных лодок ООО «Дельфин Алабуга». Корпус лодок планируется выполнить из композиционного материала на основе углеткани и стеклоткани, с применением эпоксидного связующего, методом вакуумного формования.

— По сравнению с обычными конструкционными материалами (алюминий или сталь) композиционные материалы на основе углеткани обладают высокой прочностью и меньшей массой. Сбыт планируется организовать как на внутренний, так и на внешний рынки, — отметили в пресс-службе.

Фото: tatarstan.ru

Второй проект касается изготовления беспилотных летательных аппаратов ООО «Альбатрос». Компания производит и поставляет беспилотные комплексы с 2017 года. Сейчас предприятие планирует расширить площадь до 2,2 тыс. квадратных метров. В планах — создать до 400 рабочих мест.

Напомним, в конце октября «Реальное время» писало, что в Татарстане планируют производить аналог тяжелых беспилотников «Альтаир».

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Айрат Назипов