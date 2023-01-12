На 97-м году жизни умер последний советник Горбачева — Рафик Нишанов

В возрасте 96 лет ушел из жизни экс-руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР и последний советник президента СССР Михаила Горбачева — Рафик Нишанов. Об этом рассказал близкий к семье Нишанова ветеран журналистики Рахимджон Султанов, сообщает ТАСС.

По информации источника, Нишанов умер за границей. Сейчас близкие решают, где он будет похоронен. Сообщается, что Нишанова могут похоронить в Узбекистане либо рядом с его супругой в Женеве.

Рафик Нишанов родился 15 января 1926 года. Он был советским и узбекским государственным, политическим деятелем, дипломатом. В период с 1989 по 1991 год Нишанов занимал должность народного депутата СССР. Начиная с сентября 1991 года он стал советником Горбачева. 15 января 2021 года Нишанова наградили орденом Почета и орденом Александра Невского.



Напомним, что в конце августа 2022 года умер последний глава СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.

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Антон Гаврилов