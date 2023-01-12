Татарстан занимает лидирующие места в ПФО по уровню зарплат

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Размер средней зарплаты в Татарстане за первые 10 месяцев 2022 года составил 50,2 тысячи рублей. За год он вырос на 16,6%, вследствие чего республика заняла лидирующие позиции в ПФО по этому показателю.

При этом минимальная заработная плата в РТ составляет 19,5 тысячи рублей. За год показатель вырос на 17,2%.

Низкий уровень оплаты труда сохраняется в сфере гостиничного бизнеса, на предприятиях общественного питания и в сфере операций с недвижимым имуществом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, «Реальное время» писало, что среднемесячная зарплата в Казани по итогам 9 месяцев 2022 года на средних и крупных предприятиях составила 62 339 рублей.



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Айрат Назипов