В Госдуме сообщили, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» рассказал, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Это связано с тем, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от одного года до трех лет.

— Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в частности в закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадает под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием, — сказал он.

По словам Картаполова, если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 до 30 лет, не проходивших военную службу и не имеющих на то веских причин, а военное задание подразумевает 200 человек, то «половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет».

Он отметил, что данная стратегия будет применяться на первых этапах перехода на новую возрастную систему. Уже в весенний призыв текущего года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет, подчеркнул Картаполов.

Фото: flickr.com

На прошлой неделе Андрей Картаполов заявил, что вопрос перестройки Вооруженных сил России, в частности увеличения периода срочной службы, следует поднимать после окончания СВО.

— На мой взгляд, именно сегодня такой необходимости нет [в увеличении сроков срочной службы до двух лет, — прим. ред.]. Первое, потому что у нас определен способ комплектования. Второе, мы ведем специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную мобилизацию, — сказал он.

Он отметил, что сейчас первостепенной задачей является завершение спецоперации.

— Надо, наоборот, сейчас завершить все, что касается специальной военной операции, а потом уже действительно заняться глубокой перестройкой вооруженных сил, исходя из тех задач, которые мы решили, исходя из той геополитической конфигурации, в которой будет наша страна, и исходя из тех задач, которые нам необходимо будет решать, — сказал Картаполов.

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Максим Кокунин