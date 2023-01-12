Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Информация опубликована на сайте Госсовета РТ.

— Неизменно находясь в эпицентре общественной и политической жизни, обладая непререкаемым авторитетом и уважением широкой общественности, Муртаза Рахимов был избран первым Президентом Башкортостана, стоял у истоков многих идей и разработок, направленных на динамичное социально-экономическое развитие республики, — отметил Мухаметшин в телеграмме, направленной в адрес главы Башкортостана Радия Хабирова.

Председатель Госсовета подчеркнул, что долгие годы многогранной деятельности Муртазы Рахимова были связаны с созданием новой политической и правовой системы Башкортостана и России, упрочением межнационального мира и гражданского согласия, развитием и укреплением всесторонних связей между братскими народами республик.

Фото: glavarb.ru

Напомним, что Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 годы.

Прощание с первым президентом Башкирии состоится в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан» 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище города.



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Айрат Назипов