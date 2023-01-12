Путин сменил представителя России при ЮНЕСКО
Президент России Владимир Путин освободил Александра Кузнецова от обязанностей постпреда России при ЮНЕСКО. Его место займет Ринат Аляутдинов. Соответствующие указы российского лидера опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
— Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская республика, — сказано в документе.
В другом указе говорится об освобождении с этого поста Кузнецова.
Ринат Аляутдинов родился в 1958 году. В 1981 год окончил МГИМО. В период с 2012 по 2017 годы он занимал должность заместителя постпреда России при отделении ООН.
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