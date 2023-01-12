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Путин сменил представителя России при ЮНЕСКО

11:57, 12.01.2023
Путин сменил представителя России при ЮНЕСКО
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин освободил Александра Кузнецова от обязанностей постпреда России при ЮНЕСКО. Его место займет Ринат Аляутдинов. Соответствующие указы российского лидера опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская республика, — сказано в документе.

В другом указе говорится об освобождении с этого поста Кузнецова.

Ринат Аляутдинов родился в 1958 году. В 1981 год окончил МГИМО. В период с 2012 по 2017 годы он занимал должность заместителя постпреда России при отделении ООН.

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Антон Гаврилов

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