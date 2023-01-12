Татьяна Москалькова: «Украинская сторона готова к диалогу»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Украина настроена на продолжение диалога с РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

— Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты и по поиску без вести пропавших, и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан на гуманитарных, правозащитных принципах, — сказала она.

При этом Москалькова отметила, что не обсуждала с украинским коллегой создание гуманитарного коридора, поскольку вопросы стратегического характера должны решаться на уровне оборонных ведомств двух стран.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам российского омбудсмена, в ходе трехсторонних встреч в Анкаре с представителями Турции и Украины обсуждался ряд актуальных тем. В частности, стороны поговорили о полной репатриации раненых в соответствии с Женевской конвенцией.

Отметим, что в сентябре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила о надежде, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжится. После этого стороны регулярно обменивались военнопленными.

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Айрат Назипов