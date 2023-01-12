Минтимер Шаймиев выразил соболезнования из-за смерти Муртазы Рахимова

Первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев направил соболезнование главе Башкортостана Радию Хабирову в связи с кончиной первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

— Многолетняя политическая, экономическая и общественная деятельность Муртазы Губайдулловича во благо родной республики достойна глубокого уважения и является примером верного служения своему народу. Ему удалось достойно пройти самые сложные, судьбоносные для Башкортостана и всей страны годы. Для нас памятна работа высших органов власти Татарстана и Башкортостана по урегулированию ряда непростых проблем в перестроечное время, — сказано в телеграмме.

Минтимер Шаймиев отметил, что он благодарен Муртазе Рахимову за многолетнее плодотворное сотрудничество. Он добавил, что их связывали не только деловые, но и дружеские, а также братские отношения.

Фото: realnoevremya.ru/Михаил Козловский (архив)

Напомним, что Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 год. Его похоронят завтра на мусульманском кладбище в Уфе.

Также свои соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова выразил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Рахимов стоял у истоков многих идей и разработок, направленных на динамичное социально-экономическое развитие своей республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов