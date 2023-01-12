Пенсии, доходы от патентов и аренды имущества: на что живут татарстанцы

Стипендия, зарплата, производство товаров для собственного использования: какие источники средств к существованию указали жители Татарстана в переписных листах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Меньше процента населения Татарстана обладает четырьмя и более источниками средств к существованию, у абсолютного большинства он всего один. Почти половина жителей республики живет на свою зарплату, без малого треть зависит от выплат со стороны государства, а пополняют кошелек благодаря бизнесу меньше 2%. Подробнее о том, на что живут татарстанцы, кто чаще из них живет за счет обеспечения другим человеком и сколько пенсионеров получают стипендию, — в материале «Реального времени».

У 3,5 млн татарстанцев один источник пополнения кошелька

В ходе Всероссийской переписи населения, запоздавшей на год из-за пандемии коронавируса, выяснилось, что в Татарстане проживает более 4 миллионов человек. Из них 3,82 миллиона в переписных листах раскрыли свои источники средств к существованию — у большинства, 3,5 миллиона жителей, а это 87,5% населения региона, он всего один.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Живущих за счет двух источников поступления денег в республике почти 260 тысяч человек (6,47%). Еще меньше тех, чей капитал складывается из трех источников, — таких жителей в Татарстане 43 760, или почти 1,1%.

Позаботившихся о своем материальном благополучии и обеспечивших себе четыре и более источников поступления денег в Татарстане оказалось в 264 раза меньше тех, что живут за счет одного канала поступлений, — 13 274. Это меньше процента населения республики — 0,33%.

Меньше половины татарстанцев живут на зарплату

Почти половина жителей Татарстана — 1 838 437 человека, или 45,9%, — указали в качестве источника средств к существованию зарплату. При этом среди таковых есть и представители категорий младше и старше трудоспособного возраста.

Зарплату в качестве источника средств к существованию указал 231 татарстанец младше трудоспособного возраста — 16 лет. Большинство работающих подростков проживает в городе — 204, а остальные 24 — в сельской местности.

Среди татарстанцев младше трудоспособного возраста большинство указавших зарплату в качестве источника средств к существованию — мужчины, их 123. Из них 110 — городские. Девушек, живущих в Татарстане на зарплату, соответственно 108, большая их часть — 94 — проживает в городе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы старше трудоспособного возраста также указывали зарплату в качестве источника средств к существованию — 145 091. Чаще всего это были женщины — 100 520. Продолжают работать в пенсионом возрасте женщины, как правило, в городах — 86 157 против 14 363 в сельской местности.

Аналогичным образом обстоит ситуация и среди мужчин пенсионного возраста. В Татарстане, согласно данным переписи, зарплату в качестве источника средств к существованию указали 7 794 сельских и 36 777 городских мужчин старше трудоспособного возраста.

На жизнь от государства и содержателей получают больше половины татарстанцев

У более половины татарстанцев — 2 154 055 — источники средств к существованию зависят от других — от государства, родственников или прочих лиц. Это лица, находящиеся на иждивении, студенты, пенсионеры, инвалиды и т.п.

Согласно данным переписи, для 1 159 551 жителя Татарстана источником средств к существованию являются пенсии, пособия и другие выплаты от организаций или государства. Среди них есть как представители населения трудоспособного возраста — 210 038 человек, так и младше него — 49 165 граждан.

Чаще всего пенсии, пособия и другие выплаты от организаций или государства в качестве источника средств к существованию указывали женщины — 755 730 человек, из них 620,3 тысячи — старше трудоспособного возраста. 68,2%, или 515 881 женщина, — проживают в городах Татарстана, остальные живут в сельской местности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В городах живущих на пенсии, пособия и другие выплаты от организаций или государства в два раза больше, чем в сельской местности, — 778 512 и 381 039 соответственно. В обеих категориях женщин, указавших этот источник средств к существованию, больше, чем мужчин.

Обеспечение со стороны других лиц и иждивение в переписных листах указали 937 358 жителей Татарстана, или почти четверть населения республики (23,4%). Большая их часть — 696 623 — лица младше трудоспособного возраста, то есть дети до 16 лет.

За счет обеспечения другим человеком также живут 236 359 татарстанцев в трудоспособном возрасте. Чаще всего это женщины — их 130,4 тысячи. Причем в городе их в 3,3 раза больше, чем в сельской местности: 100 229 и 30 171 соответственно.

Женщин, живущих за счет обеспечения со стороны других лиц или на иждивении, больше и в целом — таковых в Татарстане 472 626. Мужчин же, указавших такой источник средств к существованию, — 464 732, из которых 357 679 — младше трудоспособного возраста, а 1 094 — старше него.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще один источник средств к существованию — стипендия. Ее указали 57 146 татарстанцев, из которых 14 — старше трудоспособного возраста: 13 женщин и один мужчина.

Большая часть указавших стипендию в качестве источника средств к существованию — жители Татарстана трудоспособного возраста. Из них 28 705 — это женщины, а 27 366 — мужчины. Среди татарстанцев младше трудоспособного возраста стипендию в переписном листе отметил 1 061 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Городских жителей, указавших стипендию в качестве источника средств к существованию, в три раза больше, чем сельских: 43 393 и 13 753 соответственно. В обеих категориях женщин больше, чем мужчин.

Предпринимательство дает на жизнь лишь 1,8% татарстанцев

В 25 раз меньше живущих на зарплату в Татарстане тех, кто указал источником средств к существованию предпринимательский доход и самозанятость, — 27 407. Для понимания — это чуть больше населения Мензелинскогого района республики (27 131 человек) и всего 1,8% населения региона.

Больше половины, указавших источником средств к существованию предпринимательский доход и самозанятость, — мужчины. Их 45 755, и абсолютное большинство из них — лица трудоспособного возраста (44 тысячи). Однако в таком доходе признались и подростки — восемь юношей — пять из городской и четыре из сельской местности. Среди мужчин-пенсионеров пополняют свой кошелек благодаря предпринимательству и самозанятости 1 747 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Женщин в Татарстане, для которых источником дохода является предпринимательский доход и самозанятость, — 26 652, абсолютное большинство из них в трудоспособном возрасте. Тех, кто старше этой планки и получает деньги от бизнеса, среди татарстанских женщин всего 2 520, при этом их число почти одинаково в городской и сельской местности — 1 369 и 1 151 соответственно. Юных предпринимательниц, получающих деньги, в республике, как и юношей, восемь, и лишь одна из них проживает в сельской местности.

Сельчане Татарстана живут за счет произведенных ими товаров

Еще один источник средств к существованию — производство товаров для собственного использования. Его указали 106 705 татарстанцев, или 2,7% от всего населения республики.

За счет производства товаров для собственного использования в Татарстане чаще всего живут сельчане — 96 924 человека из всех указавших такой источник средств к существованию. Горожан, соответственно, всего 9 781.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Производство товаров для собственного использования служит источником средств к существованию чаще для трудоспособного населения Татарстана — для 70 174 жителей. Из них 63 591 человек проживает в сельской местности.

Среди пенсионеров Татарстана производство товаров для собственного использования как источник средств к существованию указал 35 571 человек. Почти три четверти из них — 23 218 — женщины, 21 085 из них проживают в сельской местности.

Арендная плата, доходы от интеллектуальной собственности, сбережения: на что еще живут татарстанцы

Деньги, полученные от сдачи имущества в аренду, являются источником дохода для 24 910 жителей Татарстана (для сравнения: почти столько же человек насчитывается в Рыбно-Слободском районе). Из них больше половины — 13 165 — граждане трудоспособного возраста, а чуть меньше ее — пенсионеры (11 656 человек). Остальные 89 — татарстанцы моложе 16 лет.

Пассивный доход в виде средств от сдачи имущества в аренду в Татарстане получают чаще женщины, чем мужчины: 12 926 и 11 984 соответственно. Абсолютное большинство татарстанцев, для которых полученные таким способом деньги служат источником средств к существованию, проживают в сельской местности — 22 192 человека, или 89%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Меньше всего доля татарстанцев, указавших в качестве источника средств к существованию доходы от патентов и авторских прав, — 1 049. Из них больше половины — 569 — мужчины, остальные 484 — женщины.

Чаще всего доходы от патентов и авторских прав в качестве источника средств к существованию указывали татарстанцы трудоспособного возраста — 678 человек, или почти 65%. Среди пенсионеров на эти средства живут 179 человек, а среди подростков — 192.

Большинство татарстанских получателей доходов от патентов и авторских прав проживают в городе — 895 граждан, среди которых 481 мужчина и 414 женщин. В сельской местности таких 154: 84 мужчины и 70 женщин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сбережения, дивиденды, проценты, ссуды и реализацию капитала в качестве источника средств к существованию в ходе переписи указали 11 680 жителей Татарстана. Такой доход так же, как и другие, характерен для граждан трудоспособного возраста — 8 995 человек.

Больше половины живущих на сбережения, дивиденды, проценты, ссуды и реализацию капитала татарстанцев — мужчины (6 122). Из них большая часть — 5 322 — проживает в городах республики, и всего 800 — в сельской местности.

«Иной источник средств к существованию» отметили 72 жителя Татарстана — 43 мужчины и 29 женщин. Еще 184 681 житель республики и вовсе не указал источник средств к существованию.

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