Прощание с первым президентом Башкирии состоится 13 января

Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан» 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище города.

Все желающие смогут проститься с первым президентом Башкирии 13 января с 9.00 до 12.00. Затем начнется траурный митинг.

Власти Башкирии также решили организовать трансляцию прощания с Муртазой Рахимовым. Она будет доступна в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11 часов.

Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 годы.

После смерти Муртазы Рахимова в Башкирии создали госкомиссию по организации его похорон. Ее возглавляет глава республики Радий Хабиров. Сегодня он поручил правительству региона, Госсобранию — Курултаю, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Рахимова.

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Татьяна Демина