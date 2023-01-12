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Директором «Рубина» назначен Шамил Хуснутдинов

14:26, 12.01.2023
Директором «Рубина» назначен Шамил Хуснутдинов
Фото: ak-bars.ru (архив)

Директором автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин» назначен заслуженный экономист Татарстана Шамил Хуснутдинов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

С 2004 по 2019 год Шамил Хуснутдинов занимал пост директора ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс». За это время казанский «Ак Барс» четыре раза становился чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018 года), трижды — обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также Кубка Европейских чемпионов (2007).

Фото: ak-bars.ru (архив)

Напомним, сегодня «Рубин» объявил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов покинул свой пост. Его он занимал с апреля 2018 года.

Также «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет.

В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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