Пять вакансий на одного соискателя: замглавы федерального Минтруда оценил занятость в Татарстане
Татарстан испытывает дефицит квалифицированных работников на рынке труда и готов «привозить» рабочую силу из других регионов
О ситуации на рынке труда Татарстана, мерах поддержки граждан и борьбе с бедностью говорили сегодня на итоговой коллегии Минтруда РТ. Несмотря на радужную конъюнктуру рынка труда, республика запросила в прошлом году у федерального ведомства 700 млн рублей на организацию временных работ для 18 тысяч граждан и общественных работ для 1,2 тысячи безработных.
Сложный момент с сокращениями работников в апреле — мае
Изменения в российской экономике, вызванные началом спецоперации, не вызвали особых потрясений на рынке труда республики. Уход западных компаний прошел практически незаметно: запросы работодателей Татарстана оказались кратно больше.
— Около 43 тысяч вакансий открыто, то есть пять вакансий на одного соискателя, — радовался замминистра труда России Андрей Пудов.
Правда, сложности возникли в Закамье, где в режим неполной занятости были переведены 18 тысяч человек. Но в целом итоговая коллегия Минтруда РТ, собравшая представителей Госсовета и правительства РТ, прошла в мажорной тональности.
— 2022 год стал серьезным вызовом для экономики и социальной сферы. В условиях санкционного давления происходят коренные изменения производственных циклов, перестраиваются технологические процессы, логистические цепочки, меняются рынки сбыта и поставщики сырья, — с первых минут констатировала министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.
По ее словам, максимальный пик неполной занятости пришелся на апрель — май 2022 года. «18 тысяч человек работали неполный рабочий день, что, конечно, кратно меньше, чем в кризисы 2010 и 2020 гг., когда режимы неполной занятости составляли 44 тысяч человек», — сообщила она, — Это коснулось промышленных центров — Набережных Челнов, Елабуги, Заинска, Казани».
В результате промышленные предприятия организовали временные работы для 18 тысяч граждан и общественные работы для 1,2 тысячи безработных. На эти цели республика получила 700 млн рублей из федерального бюджета. Еще 12,5 тысячи работников отправились на учебу для получения новых компетенций.
Дефицит рабочей силы в Закамье
С другой стороны, 732 предприятия республики смогли взять на работу 1,6 тысячи молодых специалистов до 30 лет, получив за это субсидии из федерального бюджета.
В результате регистрируемая безработица снизилась в 1,5 раза, до 0,36% от численности рабочей силы (7,3 тыс. человек). Уровень занятости возрос до 62,8%, то есть численность рабочей силы составила 2 031,1 тысячи человек, из них 1 986,6 тысячи человек были заняты в экономике.
С особой нехваткой кадров столкнулось Закамье. Прежде всего, Набережные Челны и Елабуга. «Текущий дефицит кадров составляет почти 12 тыс. человек. Источником пополнения трудовых ресурсов здесь мы видим в первую очередь молодежь в возрастной группе 14—19 лет. Так, в Набережных Челнах в течение трех лет наблюдается рост данной категории на 1,5 тыс. человек: 01.01.2020 — 25,3 тыс. чел., 01.01.2021 — 26,1 тыс. чел., 01.01.2022 — 26,8 тыс. чел. Такая демографическая тенденция сохранится в ближайшие 3 года», — пояснила министр.
От бедности избавят социальные контракты
В Татарстане наблюдается снижение уровня рождаемости, за январь — октябрь 2022 г. численность родившихся на 1000 человек населения составила 9,4, что выше показателя по ПФО — 8,3 и по Российской Федерации — 9. Зато идет рост рождений третьих и последующих детей на 1—2% ежегодно. В результате растет количество многодетных семей. За 10 лет их число выросло на 70% — с 24,8 тыс. семей (на 1 января 2012 года) до 42,2 тыс. семей (на 27 декабря 2022 года). Для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда в прошлом году в республике учреждена новая государственная награда — медаль «Родительская доблесть». Ею удостоены девять родителей.
За чертой бедности в Татарстане проживают 240 тысяч человек. Но по динамике ее снижения Татарстан входит в пятерку ведущих регионов. Cредняя зарплата в Татарстане — 50,2 тысячи рублей, в Казани — 62,2 тысячи рублей.
— За 2021 год в Республике Татарстан уровень бедности 6,2% (240,6 тыс. человек) при общероссийском — 11%. Мы четко понимаем, что порой отсутствие доходов у семьи связано с целым комплексом проблем, которые семья не может преодолеть самостоятельно или за счет социальных выплат, например, девиантное или асоциальное поведение. Как раз для таких случаев используется социальный контракт. С его помощью можно устроиться на работу, открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство, пройти лечение от зависимостей. В республике в 2022 г. заключено 7 266 контрактов, что позволило: трудоустроить — 4 379 человек, открыть собственное дело — 2 227 гражданам, создать ЛПХ — 152 гражданам, — сообщила Зарипова.
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