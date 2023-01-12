Пять вакансий на одного соискателя: замглавы федерального Минтруда оценил занятость в Татарстане

Татарстан испытывает дефицит квалифицированных работников на рынке труда и готов «привозить» рабочую силу из других регионов

О ситуации на рынке труда Татарстана, мерах поддержки граждан и борьбе с бедностью говорили сегодня на итоговой коллегии Минтруда РТ. Несмотря на радужную конъюнктуру рынка труда, республика запросила в прошлом году у федерального ведомства 700 млн рублей на организацию временных работ для 18 тысяч граждан и общественных работ для 1,2 тысячи безработных.

Сложный момент с сокращениями работников в апреле — мае

Изменения в российской экономике, вызванные началом спецоперации, не вызвали особых потрясений на рынке труда республики. Уход западных компаний прошел практически незаметно: запросы работодателей Татарстана оказались кратно больше.

— Около 43 тысяч вакансий открыто, то есть пять вакансий на одного соискателя, — радовался замминистра труда России Андрей Пудов.

Правда, сложности возникли в Закамье, где в режим неполной занятости были переведены 18 тысяч человек. Но в целом итоговая коллегия Минтруда РТ, собравшая представителей Госсовета и правительства РТ, прошла в мажорной тональности.

— 2022 год стал серьезным вызовом для экономики и социальной сферы. В условиях санкционного давления происходят коренные изменения производственных циклов, перестраиваются технологические процессы, логистические цепочки, меняются рынки сбыта и поставщики сырья, — с первых минут констатировала министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

По ее словам, максимальный пик неполной занятости пришелся на апрель — май 2022 года. «18 тысяч человек работали неполный рабочий день, что, конечно, кратно меньше, чем в кризисы 2010 и 2020 гг., когда режимы неполной занятости составляли 44 тысяч человек», — сообщила она, — Это коснулось промышленных центров — Набережных Челнов, Елабуги, Заинска, Казани».

В результате промышленные предприятия организовали временные работы для 18 тысяч граждан и общественные работы для 1,2 тысячи безработных. На эти цели республика получила 700 млн рублей из федерального бюджета. Еще 12,5 тысячи работников отправились на учебу для получения новых компетенций.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

Дефицит рабочей силы в Закамье

С другой стороны, 732 предприятия республики смогли взять на работу 1,6 тысячи молодых специалистов до 30 лет, получив за это субсидии из федерального бюджета.

В результате регистрируемая безработица снизилась в 1,5 раза, до 0,36% от численности рабочей силы (7,3 тыс. человек). Уровень занятости возрос до 62,8%, то есть численность рабочей силы составила 2 031,1 тысячи человек, из них 1 986,6 тысячи человек были заняты в экономике.

С особой нехваткой кадров столкнулось Закамье. Прежде всего, Набережные Челны и Елабуга. «Текущий дефицит кадров составляет почти 12 тыс. человек. Источником пополнения трудовых ресурсов здесь мы видим в первую очередь молодежь в возрастной группе 14—19 лет. Так, в Набережных Челнах в течение трех лет наблюдается рост данной категории на 1,5 тыс. человек: 01.01.2020 — 25,3 тыс. чел., 01.01.2021 — 26,1 тыс. чел., 01.01.2022 — 26,8 тыс. чел. Такая демографическая тенденция сохранится в ближайшие 3 года», — пояснила министр.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

От бедности избавят социальные контракты

В Татарстане наблюдается снижение уровня рождаемости, за январь — октябрь 2022 г. численность родившихся на 1000 человек населения составила 9,4, что выше показателя по ПФО — 8,3 и по Российской Федерации — 9. Зато идет рост рождений третьих и последующих детей на 1—2% ежегодно. В результате растет количество многодетных семей. За 10 лет их число выросло на 70% — с 24,8 тыс. семей (на 1 января 2012 года) до 42,2 тыс. семей (на 27 декабря 2022 года). Для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда в прошлом году в республике учреждена новая государственная награда — медаль «Родительская доблесть». Ею удостоены девять родителей.

За чертой бедности в Татарстане проживают 240 тысяч человек. Но по динамике ее снижения Татарстан входит в пятерку ведущих регионов. Cредняя зарплата в Татарстане — 50,2 тысячи рублей, в Казани — 62,2 тысячи рублей.

— За 2021 год в Республике Татарстан уровень бедности 6,2% (240,6 тыс. человек) при общероссийском — 11%. Мы четко понимаем, что порой отсутствие доходов у семьи связано с целым комплексом проблем, которые семья не может преодолеть самостоятельно или за счет социальных выплат, например, девиантное или асоциальное поведение. Как раз для таких случаев используется социальный контракт. С его помощью можно устроиться на работу, открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство, пройти лечение от зависимостей. В республике в 2022 г. заключено 7 266 контрактов, что позволило: трудоустроить — 4 379 человек, открыть собственное дело — 2 227 гражданам, создать ЛПХ — 152 гражданам, — сообщила Зарипова.