В Кремле высказались о планах повышения призывного возраста в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прерогативой Минобороны ситуацию с повышением призывного возраста в РФ. Об этом он заявил «РИА Новости».

— Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны, — сказал Песков.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Это связано с тем, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от одного года до трех лет.

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Айрат Назипов