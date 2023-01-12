В Самаре сократили до 6 лет срок экс-главы ФСС Татарстана Павла Лоханова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Только что Шестой кассационный суд смягчил приговор осужденному за взятку экс-управляющему регионального отделения Фонда соцстраха Павлу Лоханову. Его итоговое наказание было снижено еще на полтора года — до 6,5 года колонии строгого режима. Об этом «Реальному времени» сообщили адвокаты осужденного Павел Мазуренко и Вадим Максимов.



Из формулировки приговора в кассации была исключена фраза о получении денег ВИП-чиновником за попустительство фирме-поставщику.

Напомним, в июне Московский райсуд Казани признал Лоханова виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) и наказал его 9 годами колонии строгого режима. В августе Верховный суд Татарстана снизил срок посадки на один год, но признал вину экс-чиновника доказанной. Согласно приговору, чиновник получил деньги от представителя «РСС-Мед» за попустительство этой фирме при рассмотрении арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставил на 14 млн рублей, суд снизил его до 100 тысяч.

В ходе предварительного следствия и в судах трех инстанций экс-глава ФСС в Татарстане признавал сам факт получения денег, но настаивал, что никаких преференций фирме не оказывал, а на исход судебного дела повлиять не мог. Более того, настаивал на версии о провокации силовиков:



«Достаточно прослушать аудиозапись разговора Ледянкина с членом «Академии национальной безопасности» Рябцовым, чтобы понять, что все это было заранее продумано. Ледянкин прямо говорит, что в очередной раз предложит мне деньги и что ему не нравится мое поведение. А потом следствию он заявляет, что я у него вымогаю взятку…»

Адвокаты осужденного Вадим Максимов и Павел Мазуренко в кассации просили о переквалификации действий Павла Лоханова: убеждали, взятку он не брал — покушался на хищение чужих средств обманом. Кроме того, указывали — ряд важных обстоятельств дела, установленных в суде, не нашли отражения в приговоре.

Подробности заседания кассационной инстанции — в материале «Реального времени».

Ирина Плотникова