В Приволжском районе Казани появится улица Айрата Хайруллина

Власти Казани приняли решение переименовать улицу 2-ю Газовую, она получила название в честь Айрата Хайруллина. Информация опубликована в специальном сборнике документов мэрии города.

— Объекты недвижимости по ул. 2-й Газовой считать объектами недвижимости по ул. Айрата Хайруллина с сохранением адресных номеров, — сказано в документе.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня. Его подписал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.



Фото: скриншот google maps

Напомним, что депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирном, рядом с матерью



Отметим, что идея переименовать улицу 2-ю Газовую в Приволжском районе в честь Айрата Хайруллина принадлежит коллективу школы №82, в которой учился депутат. Педагоги выступили с этой инициативой еще в августе прошлого года.

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Айрат Назипов