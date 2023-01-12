Новости общества

13:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Приволжском районе Казани появится улица Айрата Хайруллина

12:36, 12.01.2023 1
В Приволжском районе Казани появится улица Айрата Хайруллина
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани приняли решение переименовать улицу 2-ю Газовую, она получила название в честь Айрата Хайруллина. Информация опубликована в специальном сборнике документов мэрии города.

— Объекты недвижимости по ул. 2-й Газовой считать объектами недвижимости по ул. Айрата Хайруллина с сохранением адресных номеров, — сказано в документе.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня. Его подписал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Фото: скриншот google maps

Напомним, что депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирном, рядом с матерью

Отметим, что идея переименовать улицу 2-ю Газовую в Приволжском районе в честь Айрата Хайруллина принадлежит коллективу школы №82, в которой учился депутат. Педагоги выступили с этой инициативой еще в августе прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:58
    Нам бы ещё улицу Чубаиса.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также