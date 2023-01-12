Исполком Казани потратит на собственную цифровую трансформацию 127,3 миллиона рублей

В числе конечных результатов — уменьшение среднего времени простоя серверного оборудования и обеспечение 100%-ного доступа в интернет

Власти столицы Татарстана утвердили программу «Цифровая трансформация муниципального управления Казани на 2023—2025 годы». В сумме на нее собираются потратить 127,3 миллиона рублей. Деньги из бюджета столицы Татарстана направят на «совершенствование деятельности исполнительного комитета Казани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий».

Так, в 2023-м собираются потратить 75,4 миллиона рублей, в 2024-м — 25,7 миллиона рублей, в 2025-м — 26,2 миллиона. Уточняется, что указанный объем финансирования является прогнозом и ежегодно будет корректироваться.

За три года власти хотят улучшить 16 показателей — в том числе обеспечить все рабочие места в исполкоме выходом в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и оказание 90% муниципальных услуг в цифровом виде (все переведенные в цифровой вид услуги планируется разместить на портале госуслуг РТ).

Также программа нужна для:

поддержания на уровне 100% доли подключения рабочих мест к услугам и сервисам облачной (виртуальной) телефонии;

обеспечения 50% подразделений доступом к Wi-Fi;

обеспечения 50% социально значимых объектов подключением по волоконно-оптической линии связи на скорости не ниже 10 Мбит/с;

повышения уровня оснащения исполкома современными рабочими станциями и высокопроизводительным серверным оборудованием;

обновления компьютерной и серверной техники;

уменьшения среднего времени простоя серверного оборудования в связи с выходом из строя его элементов до двух часов;

увеличения до 60% доли сетевого оборудования установленной категории, обеспеченного резервированием;

обеспечения муниципальных учреждений средствами защиты информации в соответствии с требованиями — не менее чем на 75%;

обеспечения органов местного самоуправления локальными вычислительными сетями с базовой скоростью передачи данных не ниже 1 Гбит/с — не менее чем на 90%;

обеспечения учреждений пакетом документации в области защиты информации — не менее чем на 95%;

повышения до 90% доли сотрудников прошедших обучение в области защиты информации;

увеличения до 85% доли выполненных заявок, связанных с ИТ, от сотрудников исполкома;

увеличения до 5 баллов (по 5-балльной шкале) коэффициента удовлетворенности пользователей работой ИТ-служб;

сопровождения информационных систем, развития и функционала и т. д.

— Цифровая трансформация города определена в качестве одной из целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Казани до 2030 года и предполагает формирование институциональных основ «умного города» и создание его цифрового каркаса, который будет обеспечивать устойчивое функционирование всех городских систем жизнеобеспечения, а также создание единого информационного пространства, через которое будет осуществляться взаимодействие с гражданским обществом, — указывается в программе.

Фото: realnoevremya.ru

Среди факторов, которые могут помешать развитию информационной и технической инфраструктуры, указаны недостаточный уровень системы безопасности и защиты персональных данных при работе с муниципальными автоматизированными информационными системами, а также отставание ресурсной обеспеченности от развития информационно-коммуникационных технологий. Так, срок эксплуатации 92% компьютерной техники превышает 9 лет, а срок работы 17% серверного оборудования — 10 лет.

Татарстан — лидер цифровой трансформации в России

Программа цифровой трансформации республики принята и в целом по Татарстану. Действовать она начала еще в прошлом году. Суммы, выделяемые на нее, исчисляются миллиардами: согласно постановлению Кабмина республики, в 2022 и 2023 годах бюджет программы предусматривает по 4,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах — по 3,8 млрд рублей. Общий объем финансирования программы составит 16,8 млрд рублей. Причем эти суммы уже скорректированные: по первоначальному варианту, на 2022 год планировалось выделить более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, а в 2024 году — 675,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2022 года Татарстан занял первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации (РЦТ) среди всех российских субъектов:

Так, к декабрю Татарстан первым в России перевел все государственные и муниципальные услуги в электронный вид — теперь 319 значимых услуг доступны жителям онлайн.

Минцифры РТ приняло участие в проекте по цифровизации Республиканской клинической больницы, которая прошла сертификацию HIMSS.

ФАПы в малых населенных пунктах оснастили компьютерами.

Также Татарстан по итогам года вошел в число регионов, где чаще всего пользовались льготной ипотекой. Важное событие для всего ИТ-сообщества республики — открытие нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани, общая площадь которого составляет 49 700 кв. м.

В 2022 году также запущено несколько интерактивных проектов. В приложении «Я — школьник» осенью стартовал конкурс по безопасности дорожного движения. Вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко объявлен старт конкурса для школьников «Дай пять!», а в цифровом сервисе «Локоло» запущено первое голосование собственников жилья многоквартирного дома в Казани. Позже сервис заработает по всей республике.

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Дарья Пинегина