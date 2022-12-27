Итоги дня: Билялетдинов взялся за «Ак Барс» в третий раз, ответ России на потолок цен на нефть, новый «Кырлай»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 27 декабря:
- Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть — прекращаются ее поставки нефть государствам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Также запрещено поставлять нефть иностранным физическим и юридическим лицам, если они будут использовать в контракте механизм фиксации предельной цены.
- Главным тренером «Ак Барса» в третий раз назначен Зинэтула Билялетдинов. Контракт подписан до конца сезона 22/23. По его словам, решение принималось непросто — изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. «Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали», — заключил главный тренер «Ак Барса».
- Сделка по продаже банка «Открытие» ВТБ завершена — ЦБ вышел из его капитала. «Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме», — сообщил регулятор.
- В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств. В ней приняли участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер‑министр Армении. Они подвели итоги работы СНГ в 2022 году, обсудили планы и вопросы региональной и международной повестки.
- Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что накануне они с президентом России Владимиром Путиным расставили точки над «и», окончательно согласовали многие вопросы. Их доработают правительства обеих стран.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также смогут получить члены их семей.
- Госсовет Татарстана не ждет негативной реакции федерального центра на принятые им решения о переименовании должности высшего должного лица республики с президента на «глава — раис». Спикер парламента Фарид Мухаметшин обратил внимание, что главная задача в процессе приведения Конституции РТ в соответствие с федеральным законодательством выполнена, а решение согласовано с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «это решение законодательного органа, можно относиться к нему с уважением».
- Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю по сути являются угрозами физического устранения президента России, считает министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере и выразил мнение, что там «совсем отбросили какие-либо приличия».
- В 2023 году власти Татарстана направят на реализацию программы дорожных работ более 47,2 млрд рублей — 30,8 миллиарда из регионального, т 16,1 миллиарда — из федерального бюджета. Средства пойдут на строительство, капитальный ремонт, а также содержание региональных и муниципальных дорог общего пользования. В 2022 году размер финансирования составлял 46 миллиардов рублей.
- Новый парк аттракционов, который в Казани решили построить после сноса «Кырлая», появится рядом с парком Победы в Ново-Савиновском районе. Как объявил мэр города Ильсур Метшин, решение окончательное.
- Минэкономразвития России приняло к рассмотрению проект об установлении экспериментально-правового режима для беспилотных летательных аппаратов в Иннополисе. Это позволит проводить там тестовые полеты беспилотников.
- Ассамблее народов Татарстана присвоен консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Эксперты организации отметили, что накопленный ассамблеей опыт, в том числе в области взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, с молодежными организациями, востребован на площадке ООН.
- Правительство Татарстана увеличило сумму субсидии на строительство объектов индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2»). Вместо 1,8 млрд рублей из республиканского бюджета выделят 3 млрд. В строительство четырех корпусов в «МФК Индустриально-технологический парк «Синергия» вложат 920 млн рублей.
- Апелляционный суд увеличил сумму штрафа бывшему совладельцу и гендиректору ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеславу Вишневскому с 21 то 70 млн рублей. Так, ему назначили дополнительный штраф в размере десятикратной суммы взятки. В остальной части приговор оставили без изменений, сказал судья.
- В Казани выделили деньги на первый километр набережной в районе Речпорта. Реновацию планируют провести в течение десяти лет. Протяженность набережной составит 1,3 км.
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- Более 30 регионов России поддержали предложение Татарстана о введении платежа за сбор и утилизацию жидких бытовых отходов с индивидуальных жилых домов. Законопроект проходит согласование в профильных комитетах Госдумы и правительства страны.
- В Казани приступили к проектированию второй ветки метро от станции «Дубравная» к Деревне Универсиады, РКБ и соципотечному микрорайону М-14. По генплану-2040 планировалось продлевать метро в сторону Ново-Савиновского района города. Предполагалось, что станция «Дубравная» станет конечной и на ней будут встречаться первая и вторая линии.
- Вознесенский тракт не скоро станет вылетной трассой Казани — для полной реализации проекта пока не хватает финансирования. В 2023 году завершатся работы еще на одном стратегически важном для города дорожном объекте — мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. После реконструкции стоимостью 1,1 млрд рублей дорога здесь станет восьмиполосной.
- В Татарстане за 5 лет проведено 850 природоохранных мероприятий общей стоимостью 51,8 миллиарда рублей (в том числе 19,9 миллиарда поступили из бюджетов всех уровней). Благодаря им улучшены экологические условия для 2,3 миллиона человек, а также предотвращен ущерб на сумму в 58 миллиардов рублей.
- Прокуратура Татарстана сообщила о приговоре по делу о масштабной дистанционной краже средств из банка. Используя ошибку мобильного приложения, семь жителей республики с мая по август 2019 года смогли похитить более 40 млн рублей. Подсудимые знали об ошибке в программном обеспечении банка и решили использовать ее. Вину в суде фигуранты признали частично.
- Российский футбольный союз решил перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Это связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Голосование пройдет до 31 декабря.
- Ожидается, что по итогам 2022 года расходы федерального бюджета составят «около 30 трлн рублей с лишним» вместо планируемых 29 триллионов. Как объяснил министр финансов России Антон Силуанов, на увеличение суммы повлияло изменение макроэкономических условий после начала СВО, инфляция и меры поддержки детей, семей.
- Госсовет Татарстана в январе-феврале 2023 года планирует принять закон о создании консультативного органа, к которому перейдет часть функций упраздненного Конституционного суда республики. По словам Фарида Мухаметшина, «это будет конституционная палата или конституционный совет, как рекомендует федеральный закон, но у него не будет полномочий судебного органа».
- По состоянию на 22 декабря в Татарстане зарегистрировали 4 890 пожаров — на 18% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Сократилось и количество погибших на пожар — 121 человек, что на 27% меньше, чем в прошлом году. Пострадали с начала текущего года 186 татарстанцев — на 7,92% меньше, чем в 2021-м.
Ключевые события 307-го дня специальной военной операции на Украине:
- Правительство России проведет проверку расходования средств на нужды спецоперации. «Запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов», — уточнил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Министр обороны России Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил страны. Он сообщил, что в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина в следующем году продолжится курс на поступательное развитие ВС и повышение их боевых возможностей.
- В Минобороны России сообщили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены подразделения 11-й бригады территориальной обороны ВСУ, на Донецком направлении — подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады.
- В контрбатарейной борьбе вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 американского производства — из нее велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Еще одна М777 ликвидирована в Запорожской области. Также уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и две боевые машины РСЗО «Град».
- В ДНР на огневых позициях уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Также ликвидированы четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20. Средствами ПВО за сутки сбито три украинских беспилотника.
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Илина Хакимова, Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияЭкономика Татарстан
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