Президент Татарстана подписал закон о бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также смогут получить члены их семей.

Согласно внесенным изменения в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ», на такую услугу в период прохождения военной службы могут рассчитывать татарстанцы, призванные на нее по мобилизации. Получили на нее право и лица, которые заключили контракт «о пребывании в добровольческом формировании» при условии их участив в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Воспользоваться им они могут в период действия документа.

Кроме мобилизованных и добровольцев в Татарстане право на бесплатную юридическую помощь получили члены их семей — родители, усыновители, супруга, несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, приемные и находящиеся под опекой или попечительством; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия; дети в возрасте до 23 лет, которые очно учатся в образовательных организациях, а также граждане, находящиеся на иждивении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что в Татарстане намерены закрепить право участников специальной военной операции на бесплатную юридическую помощь, стало известно в середине декабря. С инициативой в Госсовет республики обратилась региональный омбудсмен Сария Сабурская. Она указала, что аналогичные законы приняли в Чувашии, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Волгоградской областях и других регионах России.

Помощь мобилизованным и их семьям в Татарстане оказывают федеральная линия 122, система «ОНФ.Помощь», информационная система «Народный контроль», общественная приемная партии «Единая Россия» в Татарстане, система мониторинга «Инцидент менеджмент», горячая линия АНО «Добрая Казань». При штабах сформировали волонтерский актив — 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки.



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Татьяна Демина