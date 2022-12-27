Власти Татарстана выделили дополнительные 1,2 миллиарда рублей на строительство объектов в ОЭЗ «Алабуга»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана увеличило сумму субсидии на строительство объектов индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2»). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документации, вместо 1,8 млрд рублей Кабмин РТ выделит 3 млрд. Деньги на строительство пойдут из республиканского бюджета.

Больше всего денег будет потрачено на строительство четырех корпусов в «МФК Индустриально-технологический парк «Синергия». На работы выделят 920 млн рублей. Это отдельный пункт в документации. Оставшаяся сумма будет потрачена на строительство еще пяти корпусов.

Фото: pravo.tatarstan.ru

Напомним, что в начале октября индустриальному парку «Алабуга-2» предоставили налоговые преференции на 13,9 млрд рублей.

В прошлом году власти Татарстана выделили 2,1 млрд рублей на строительство третьего и четвертого корпусов парка «Синергия», находящегося на территории ОЭЗ.

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Айрат Назипов