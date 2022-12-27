В Кремле прокомментировали переименование должности президента Татарстана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переименование должности президента Татарстана. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Это решение законодательного органа, можно относиться к нему с уважением, — сказал Песков.
Напомним, депутаты Государственного совета Татарстана в прошлую пятницу одобрили новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». Причем новым названием сможет воспользоваться тот, кто будет избран «после вступления в силу изменений в Конституцию РТ». Таким образом, действующий президент РТ Рустам Минниханов сохраняет свой статус до окончания своих полномочий в сентябре 2025 года.
Сам Минниханов заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.
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