В Иннополисе введут экспериментально правовой режим для полетов дронов

В Минэкономразвития РФ приняли к рассмотрению проект об установлении экспериментально-правового режима (ЭПР) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Благодаря данной мере в Иннополисе можно будет проводить тестовые полеты беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ «Иннополис».

— На территории Иннополиса с 2018 года ездят беспилотные такси. Теперь город близится к расширению сферы беспилотников в сторону воздушного пространства, — приводит пресс-служба слова генерального директора особой экономической зоны «Иннополис» Рената Халимова.

Там также отметили, что введение ЭПР поможет найти пути решения в вопросе о создании городской аэромобильности, которая будет безопасна как для граждан «Иннополиса», так и для россиян со всей страны.

Фото: ru.freepik.com

— И лучше начать с дронов до 30 кг, чем с беспилотных аэротакси массой от 500 кг, чтобы не подвергать никого опасности, — отметили в пресс-службе.

Как сообщает источник, технология регулировки движения дронов будет основана на базе цифровой UTM-платформы AVTM. С помощью системы будет проще регулировать процесс полета дронов. Также отмечается, что контролировать передвижение дрона будет пилот БПЛА, дежурный МЧС и оператор платформы. Это будет безопасно с точки зрения возникновения непредвиденных обстоятельств.



Напомним, что в сентябре 2021 года сообщалось об установлении в Иннополисе экспериментально правового режима для эксплуатации беспилотных автомобилей. Эксперимент по тестированию технологий автономного вождения стартовал в Иннополисе в 2018 году. Жители города стали первыми в Европе, кто получил возможность пользоваться беспилотным такси.



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Антон Гаврилов