Более 30 субъектов поддержали предложение Татарстана о платеже за сбор жидких бытовых отходов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 30 субъектов России поддержали предложение Татарстана о введении платежа за сбор и утилизацию жидких бытовых отходов с индивидуальных жилых домов. Об этом заявил глава Госсовета республики Фарид Мухаметшин на пресс-конференции с журналистами.

В настоящее время этот вопрос не урегулирован, однако законопроект проходит согласование в профильных комитетах Госдумы и правительства РФ.

В ноябре Государственный совет Татарстана подготовил обращение о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами. Парламентарии активно выступили за то, чтобы в дополнение к тарифам на обращение с ТКО ввести тарифы на транспортировку мусора для организаций, с которыми работают регоператоры.

При заключении договора с единственным поставщиком цена транспортировки составляет 240—260 руб./куб. м, а в других ситуациях снижается до 120—160 рублей.

Подробнее о том, как в Татарстане предлагают урегулировать ситуацию с жидкими коммунальными отходами, чем вызвана эта инициатива и как это «аукнется» жителям региона, авторы инициативы рассказали «Реальному времени».

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Луиза Игнатьева