В правительстве России анонсировали проверку расходования средств на СВО

Правительство России проведет проверку расходования средств на нужды спецоперации. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, — сказал он.

В перспективе проверки пройдут и по остальным направлениям расходования средств в ходе спецоперации, добавил глава правительства.

Фото: goverment.ru

Также Мишустин поднял тему развития инфраструктуры. По его словам, из федерального бюджета выделили почти 34 млрд рублей на дотации приграничным с Украиной регионам.

Отметим, что координационный совет при правительстве для обеспечения нужд спецоперации был создан в октябре этого года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

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Айрат Назипов