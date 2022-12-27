Новости общества

19:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В правительстве России анонсировали проверку расходования средств на СВО

18:10, 27.12.2022
В правительстве России анонсировали проверку расходования средств на СВО
Фото: government.ru

Правительство России проведет проверку расходования средств на нужды спецоперации. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, — сказал он.

В перспективе проверки пройдут и по остальным направлениям расходования средств в ходе спецоперации, добавил глава правительства.

Фото: goverment.ru

Также Мишустин поднял тему развития инфраструктуры. По его словам, из федерального бюджета выделили почти 34 млрд рублей на дотации приграничным с Украиной регионам.

Отметим, что координационный совет при правительстве для обеспечения нужд спецоперации был создан в октябре этого года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также