В Казани завершился снос парка аттракционов «Кырлай»

В столице Татарстане завершился снос парка аттракционов «Кырлай». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Сейчас на территории остается только здание дирекции парка.

Фото: realnoevremya.ru

В городе приступили к сносу «Кырлая» в начале месяца. Рабочие начали разбирать аттракционы, а также демонтировать декоративные элементы. Связанные с демонтажем сооружений парка работы планировали завершить к 1 мая.

Напомним, на территории «Кырлая» возведут Соборную мечеть. Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительные работы стартуют осенью 2022 года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек. Ожидается, что новой площадкой для парка может стать территория за ТЦ «Парк Хаус».

Диана Жиленкова