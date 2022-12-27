Расходы федерального бюджета по итогам года превысят 30 триллионов рублей — это много или мало?

Ожидается, что по итогам 2022 года расходы федерального бюджета составят «около 30 трлн рублей с лишним» вместо планируемых 29 триллионов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

— После начала спецоперации изменились макроэкономические условия, выросла инфляция, летом были приняты меры поддержки детей, семей с детьми и так далее, это потребовало немаленький объем ресурсов, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно положениям закона о федеральном бюджете на 2023—2025 годы, в следующем году дефицит прогнозируется в 2% ВВП, или порядка 3 трлн рублей. Однако к 2025-му он должен сократиться до 0,7%.

30 триллионов рублей — это:

$438,28 миллиарда , или €413,1 миллиарда , по курсу ЦБ на сегодня.

, или , по курсу ЦБ на сегодня. В среднем по 2,5 триллиона рублей в месяц .

. 28 бюджетов на поддержку семей с детьми — на нее в 2022 году из федерального бюджета выделили 1,062 трлн рублей.

— на нее в 2022 году из федерального бюджета выделили 1,062 трлн рублей. В 72 раза больше расходов бюджета Татарстана — в этом году они должны составить 414,8 млрд рублей.

— в этом году они должны составить 414,8 млрд рублей. В 783 раза больше расходов бюджета Казани — по итогам 2022-го они должны достичь 38,3 млрд рублей.

— по итогам 2022-го они должны достичь 38,3 млрд рублей. На 4,98 трлн рублей больше первоначально прогнозируемых доходов бюджета в 2022 году — их прописали в 25,02 триллиона.

— их прописали в 25,02 триллиона. На 5,2 триллиона больше, чем в прошлом году — в 2021-м расходы федерального бюджета составили 24,762 трлн рублей.

— в 2021-м расходы федерального бюджета составили 24,762 трлн рублей. На 7,18 триллиона рублей больше, чем в 2020-м — в пандемийном году расходы федерального бюджета составили 22,821 трлн рублей.

— в пандемийном году расходы федерального бюджета составили 22,821 трлн рублей. На 11,786 триллиона рублей больше, чем в допандемийном 2019-м — за этот год расходы федерального бюджета составили 18,214 триллиона рублей.

— за этот год расходы федерального бюджета составили 18,214 триллиона рублей. На 944 миллиарда больше прогнозируемых расходов в 2023 году — они должны составить 29,056 трлн рублей.

— они должны составить 29,056 трлн рублей. На 570 миллиардов больше, чем ожидается в 2024 году — согласно закону, они должны достичь 29,43 трлн рублей.

— согласно закону, они должны достичь 29,43 трлн рублей. На 760 миллиардов больше, чем прогнозируется на 2025-й — за этот год расходы федерального бюджета оценили в 29,24 трлн рублей.

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Татьяна Демина