Дорожно-строительные работы в Татарстане на 2023 год обойдутся дороже, чем в 2022-м
Как выяснило «Реальное время», в 2023 году власти Татарстана направят на реализацию программы дорожных работ более 47,2 миллиарда рублей. Из них 30,8 миллиарда выделят из регионального бюджета, 16,1 миллиарда — из федерального. Средства пойдут на строительство, капитальный ремонт, а также содержание региональных и муниципальных дорог общего пользования.
В 2022-м на ремонт дорог потратили на миллиард меньше
В 2022 году размер финансирования составлял 46 миллиардов рублей. На эти средства в республике планировалось построить 52,5 км дорог и отремонтировать еще 610,3 км.
В частности, была продолжена реконструкция участка км 735 — км 771 трассы М-7 «Волга» и подъезда к казанскому аэропорту. Начато строительство дороги М-7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов с мостовым переходом через Каму и многое другое.
До этого рекорд фиксировался на «дорожной стройке века», перед Универсиадой-2013, — 40 миллиардов рублей. По тогдашнему курсу эта сумма превышала миллиард долларов.
Однако эти средства были освоены не за один, а за 3 года. В преддверии Универсиады удалось построить целый ряд дорожных развязок, реконструировать Ленинскую дамбу, заложить Большое Казанское кольцо, построить пешеходные переходы, дороги Деревни Универсиады и так далее.
Каковы реальные суммы?
С учетом федеральных программ и проектов строительства межрегиональных трасс и магистралей затраты на проведение дорожных работ значительно увеличиваются. Так, в течение текущего года объем потраченных средств достиг 194 миллиардов рублей (8 декабря сообщалось о 193 миллиардах, — прим. ред.). Из них 126,5 миллиарда — это средства федерального бюджета, инфраструктурного кредита.
В начале года сообщалось, что с учетом строительства высокоскоростной трассы М-12, а также участка М-7 и прочих объем вложений в дорожный комплекс республики составит порядка 170 млрд рублей за год.
Предполагаемая сумма также являлась рекордной для Татарстана, но реальная оказалась даже больше на целых 24 миллиарда рублей.
В 2023-м дорожную инфраструктуру обновят в трех городах Татарстана
Средства выделяются не только на реконструкцию и строительство дорог на территории республики, но и на комплексное развитие транспортной инфраструктуры Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.
- В Казани планируют отремонтировать 12 объектов, на эти цели выделят 1 млрд рублей. Вложить средства планируют в ремонт объектов: на ул. Мира в жилом массиве Самосырово Советского района, протяженностью 2 км; ул. Поперечно-Отарской и ул. Центрально-Отарской от ул. Южно-Промышленной до ул. Центральной в жилом массиве Отары Приволжского района, протяженностью 2 км; ул. Кулахметова Кировского и Московского районов, протяженностью 1,3 км.
- В Нижнекамске будет проведен капитальный ремонт на двух объектах на сумму 480 млн рублей. А именно на пр. Вахитова (от ул. Соболековской до кольца проспекта Химиков — проспекта Вахитова), протяженностью 1,4 км, и ул. Вокзальной II этап (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей), протяженностью 0,7 км.
- В Набережных Челнах в 2023 году планируют отремонтировать два участка дороги: в 2,6 км по проспекту Вахитова от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительной, 1,5 км дороги по проспекту Хасана Туфана от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике.
Кроме того, по всей республике будут выполнены работы по обновлению искусственных дорожных сооружений и подъездных дорог к СНТ (300 млн), а также по реконструкции мостовых сооружений. Стоит отметить, что на реализацию городских дорожных программ будет выделено 1,3 миллиарда рублей из муниципальных дорожных фондов.
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