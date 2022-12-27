Дорожно-строительные работы в Татарстане на 2023 год обойдутся дороже, чем в 2022-м

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в 2023 году власти Татарстана направят на реализацию программы дорожных работ более 47,2 миллиарда рублей. Из них 30,8 миллиарда выделят из регионального бюджета, 16,1 миллиарда — из федерального. Средства пойдут на строительство, капитальный ремонт, а также содержание региональных и муниципальных дорог общего пользования.

В 2022-м на ремонт дорог потратили на миллиард меньше



В 2022 году размер финансирования составлял 46 миллиардов рублей. На эти средства в республике планировалось построить 52,5 км дорог и отремонтировать еще 610,3 км.



В частности, была продолжена реконструкция участка км 735 — км 771 трассы М-7 «Волга» и подъезда к казанскому аэропорту. Начато строительство дороги М-7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов с мостовым переходом через Каму и многое другое.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До этого рекорд фиксировался на «дорожной стройке века», перед Универсиадой-2013, — 40 миллиардов рублей. По тогдашнему курсу эта сумма превышала миллиард долларов.

Однако эти средства были освоены не за один, а за 3 года. В преддверии Универсиады удалось построить целый ряд дорожных развязок, реконструировать Ленинскую дамбу, заложить Большое Казанское кольцо, построить пешеходные переходы, дороги Деревни Универсиады и так далее.



Каковы реальные суммы?

С учетом федеральных программ и проектов строительства межрегиональных трасс и магистралей затраты на проведение дорожных работ значительно увеличиваются. Так, в течение текущего года объем потраченных средств достиг 194 миллиардов рублей (8 декабря сообщалось о 193 миллиардах, — прим. ред.). Из них 126,5 миллиарда — это средства федерального бюджета, инфраструктурного кредита.

В начале года сообщалось, что с учетом строительства высокоскоростной трассы М-12, а также участка М-7 и прочих объем вложений в дорожный комплекс республики составит порядка 170 млрд рублей за год.



Предполагаемая сумма также являлась рекордной для Татарстана, но реальная оказалась даже больше на целых 24 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2023-м дорожную инфраструктуру обновят в трех городах Татарстана

Средства выделяются не только на реконструкцию и строительство дорог на территории республики, но и на комплексное развитие транспортной инфраструктуры Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

В Казани планируют отремонтировать 12 объектов, на эти цели выделят 1 млрд рублей. Вложить средства планируют в ремонт объектов: на ул. Мира в жилом массиве Самосырово Советского района, протяженностью 2 км; ул. Поперечно-Отарской и ул. Центрально-Отарской от ул. Южно-Промышленной до ул. Центральной в жилом массиве Отары Приволжского района, протяженностью 2 км; ул. Кулахметова Кировского и Московского районов, протяженностью 1,3 км.

В Нижнекамске будет проведен капитальный ремонт на двух объектах на сумму 480 млн рублей. А именно на пр. Вахитова (от ул. Соболековской до кольца проспекта Химиков — проспекта Вахитова), протяженностью 1,4 км, и ул. Вокзальной II этап (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей), протяженностью 0,7 км.

В Набережных Челнах в 2023 году планируют отремонтировать два участка дороги: в 2,6 км по проспекту Вахитова от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительной, 1,5 км дороги по проспекту Хасана Туфана от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, по всей республике будут выполнены работы по обновлению искусственных дорожных сооружений и подъездных дорог к СНТ (300 млн), а также по реконструкции мостовых сооружений. Стоит отметить, что на реализацию городских дорожных программ будет выделено 1,3 миллиарда рублей из муниципальных дорожных фондов.

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Максим Кокунин