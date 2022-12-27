В Казани выделили средства на первый километр набережной у Речпорта

Фото: эскизный проект реновации ул. Портовой

Реновацию планируют провести в течение десяти лет

В Казани приступили к реновации территории Речного порта. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции. Власти выделили деньги на первый километр набережной.

Реновацию планируют провести в течение десяти лет. Первый район из 20 домов должен появиться уже через шесть лет. Всего введут в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате реализации проекта в Казани появится новая набережная протяженностью 1,3 км. Существующие объекты по периметру береговой линии переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные функции. Кроме того, планируется обеспечить пешеходную связь с центром Казани и возможность стоянки маломерных судов. Помимо жилья, проект предполагает строительство школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест.

Концепции реновации Речпорта больше двух лет

Концепцию комплексной реновации территории у Речпорта в столице Татарстана презентовали в августе 2020 года. Исторически на площади 247 га у берега Волги размещались склады и хозяйственные постройки. С 2015-го проект концепции развития территории на улице Портовой разрабатывали малайзийские компании APUDG и Straits Engineering. По нему, южнее Речного порта Казани, ниже по течению Волги, должен был появиться финансово-деловой центр «Казань-Сити».

Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами, и там малайзийцы предлагали построить 7 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказывала, что от этой идеи отказались, так как в результате ее реализации город получит еще один вымирающий по вечерам район.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Активная работа началась летом 2022 года. В конце августа президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой.



6 сентября на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории Речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рустам Минниханов считает, что развитие территории возле Речного порта — это одна из ключевых точек роста Казани. В рамках реновации не только улучшатся жилищные условия горожан, но и появятся новые рабочие места для специалистов из различных сфер деятельности, объяснил он.

На освоение плана отводится 10 лет, рассказывала Ильсияр Тухватуллина. Транспортную доступность предполагается обеспечить запуском электробусов, а также построить рядом два транспортно-пересадочных узла. Один из авторов мастер-плана — Николай Ляшенко уточнял, что сильной стороной проекта реновации является «близость к воде», но необходимо будет решить задачу защиты от ветровых нагрузок.

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Проект реновации части территории у Речпорта площадью 71 га выносился на общественные обсуждения в феврале прошлого года. В сентябре 2022-го выяснилось, что в районе Казанского речпорта создадут жилья больше, чем предполагалось изначально: власти изменили проект планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков. Вместо изначально запланированных пяти жилых комплексов там появятся шесть.

В октябре «Реальное время» выяснило, что в Казани на Волге в районе улицы Портовой создадут сразу несколько искусственных земельных участков. Они необходимы для реализации проекта развития промышленной зоны территории в целях создания новых общественных пространств, формирования новой планировочной структуры территории и корректировки береговой линии.

Источник: документация

На разработку проектно-сметной документации из бюджета Казани выделили 61 миллион рублей. Намыть планируют сразу четыре земельных участка общей площадью 44,1 га. Самый большой из них займет 26 га, самый маленький — 4,5 га. Еще два искусственных земельных участка запланированы на площадях в 6,4 га и 7,2 гектара.

Предварительные сроки начала/окончания строительства объекта — 2023—2024 годы. В эксплуатацию их планируется ввести в 2024 году.



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Маргарита Головатенко, Татьяна Демина