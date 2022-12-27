Фарид Мухаметшин о раисе Татарстана: «Конечно, были согласительные процедуры»

«Но я не буду детали раскрывать»

Парламент Татарстана не ждет негативной реакции федерального центра на принятые им решения о переименовании должности президента республики. Об этом заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин на пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос о том, чего ждут в республике после того, как правоведы Федерального собрания посчитали, что Татарстан должен выполнить положения федерального закона № 414 в этом году.

— Ничего мы не ждем, — сказал Мухаметшин. — Мы все сделали так, как нам надо было сделать — привели в соответствие название главы высшего должностного лица РТ. В Конституции теперь нет названия «президент».

По его словам, главная задача в процессе приведения республиканской Конституции в соответствии с федеральным законодательством выполнена.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы сделали так, чтобы противопоставлять себя ни федеральному центру, ни тому, кто не хочет с этим мириться, — отметил он.

При этом в Конституции РТ еще «остались (спорные) еще вопросы, заметил он. Они будут рассматриваться, скорее всего, на январской сессии.

— И если не успеем пройти все согласительные процедуры, тогда на февральской сессии, — прогнозирует он.

В заключение Мухаметшин признал, что решение о переименовании должности в «раиса» было согласовано с федеральным центром.

— Конечно, были согласительные процедуры, но я не буду детали раскрывать, — заключил он.

«Конструкция, которую озвучили, позволяет двигаться вперед».

Депутаты Государственно совета Татарстана в прошлую пятницу одобрили новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». Причем, новым названием сможет воспользоваться тот, кто будет избран «после вступления в силу изменений в Конституцию РТ». Таким образом, действующий президент РТ Рустам Минниханов сохраняет свой статус до окончания своих полномочий в сентябре 2025 года.

Он заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев оценил предложенный вариант наименования «Глава — Раис Республики Татарстан» как подходящий. Он обратил внимание, что предложенное название — «подходящее для той ситуации, где мы живем и будем жить».



Луиза Игнатьева