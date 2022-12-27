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Фарид Мухаметшин о раисе Татарстана: «Конечно, были согласительные процедуры»

11:55, 27.12.2022
Фарид Мухаметшин о раисе Татарстана: «Конечно, были согласительные процедуры»
Фото: gossov.tatarstan.ru

«Но я не буду детали раскрывать»

Парламент Татарстана не ждет негативной реакции федерального центра на принятые им решения о переименовании должности президента республики. Об этом заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин на пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос о том, чего ждут в республике после того, как правоведы Федерального собрания посчитали, что Татарстан должен выполнить положения федерального закона № 414 в этом году.

— Ничего мы не ждем, — сказал Мухаметшин. — Мы все сделали так, как нам надо было сделать — привели в соответствие название главы высшего должностного лица РТ. В Конституции теперь нет названия «президент».

По его словам, главная задача в процессе приведения республиканской Конституции в соответствии с федеральным законодательством выполнена.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы сделали так, чтобы противопоставлять себя ни федеральному центру, ни тому, кто не хочет с этим мириться, — отметил он.

При этом в Конституции РТ еще «остались (спорные) еще вопросы, заметил он. Они будут рассматриваться, скорее всего, на январской сессии.

— И если не успеем пройти все согласительные процедуры, тогда на февральской сессии, — прогнозирует он.

В заключение Мухаметшин признал, что решение о переименовании должности в «раиса» было согласовано с федеральным центром.

— Конечно, были согласительные процедуры, но я не буду детали раскрывать, — заключил он.

«Конструкция, которую озвучили, позволяет двигаться вперед».

Депутаты Государственно совета Татарстана в прошлую пятницу одобрили новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». Причем, новым названием сможет воспользоваться тот, кто будет избран «после вступления в силу изменений в Конституцию РТ». Таким образом, действующий президент РТ Рустам Минниханов сохраняет свой статус до окончания своих полномочий в сентябре 2025 года.

Он заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев оценил предложенный вариант наименования «Глава — Раис Республики Татарстан» как подходящий. Он обратил внимание, что предложенное название — «подходящее для той ситуации, где мы живем и будем жить».

    Луиза Игнатьева
    ОбществоВласть Татарстан

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