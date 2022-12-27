«Вода дороже нефти, наша задача — ее сохранить»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за 5 лет проведено 850 природоохранных мероприятий общей стоимостью 51,8 миллиарда рублей (в том числе 19,9 миллиарда поступили из бюджетов всех уровней). Благодаря им были улучшены экологические условия для 2,3 миллиона человек, а также предотвращен ущерб на сумму в 58 миллиардов рублей. О том, как реализуются эти мероприятия и какие задачи стоят перед экологами на следующий год, рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Подробнее — в материале «Реального времени».

Экологическая экономика за последние 5 лет

Наибольшую долю в финансировании природоохранных мероприятий за последние 5 лет составляют внебюджетные средства предприятий, начал Шадриков Так, еще в 2018 году их объем достигал 5,8 миллиарда рублей, в то время как общий размер средств, направленных из регионального и федерального бюджетов, составил лишь 721 миллион. Так, общая стоимость мероприятий составила более 6,5 миллиарда рублей.

По его словам, в 2019-м эта сумма уже увеличилась до 8,1 миллиарда — 5,9 миллиарда из средств предприятий и 926 миллионов из бюджетов. Тогда же появился национальный проект «Экология», который внес еще 1,2 миллиарда рублей. За последние же три года ситуация выглядит следующим образом:

2020-й — 10,9 миллиарда рублей: 6,3 миллиарда от предприятий, 1,8 миллиарда из бюджетов, 2,7 миллиарда по проекту.

2021-й — 11,4 миллиарда рублей: 6,8 миллиарда от предприятий, 1,3 миллиарда из бюджетов, 3,3 миллиарда по проекту.

2022-й — 14,6 миллиарда рублей: 6,8 миллиарда от предприятий, 1 миллиард из бюджетов, 6,8 миллиарда по проекту.

Вместе с этим объем доходов по экологическим налогам и платежам (без учета НДПИ от углеводородного сырья) за 5 лет составил 5,2 миллиарда рублей, подчеркнул министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Здоровье Волги дороже всего

В рамках национального проекта «Экология» с 2019 по 2022 год в Татарстане было реализовано 29 мероприятий на 14,1 миллиарда рублей. Как рассказал Шадриков, с 2023 по 2025 год на его исполнение предусмотрено еще 8,7 миллиарда. Этот проект предусматривает шесть основных направлений — федеральных проектов, из которых в текущем году высоко финансируемым оказался «Оздоровление Волги» — 6,3 миллиарда рублей, отметил министр.

Согласно плану этого проекта, в период с 2019 по 2024 год на территории республики должны появиться 13 очистных сооружений. На сегодняшний день их возведено уже 12. После завершения строительства этих объектов до нормативной очистки будут доведены 752,4 тысячи куб. м сточных вод в сутки.

По слова министра экологии и природных ресурсов, в рамках «Оздоровления Волги» до 2024 года на территории Казани также должны быть рекультивированы (возвращены в хозяйственный оборот) 94,1 га иловых полей. Кроме того, на озерном месторождении в акватории Нижнекамского водохранилища должен быть произведен демонтаж бездействующих трубопроводов протяженностью 23 километра.

Фото: upload.wikimedia.org

Расчистку Ноксы и Каракуля начнут в следующем году

Также в рамках национального проекта «Экология» действует федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Как пояснил Александр Шадриков, в Татарстане расчищаются два особо важных экологических объекта — русло реки Ноксы в Казани и пойменное озеро Каракуль (Соболековское) в Нижнекамском районе.

Работы по первому планируется реализовать в период с 2023 по 2025 год. Предварительная их стоимость оценивается в 400 миллионов рублей (субвенции из бюджета страны). Протяженность расчистки составит 21,4 километра в границах города. Кроме того, ведется разработка ПСД на сумму 9,5 миллиона рублей.

— Наша задача снять «негативку», негативное воздействие на водные объекты в рамках «Сохранения уникальных водных объектов». Мы сделали презентацию, как раз защищались с этим проектом в Москве, это выявление негативных факторов и их оценка, — отметил министр.

Расчистка озера также будет проведена в 2023—2025 годах. Планируется, что затраты на этот проект составят 628 миллионов рублей из бюджета государства. Протяженность участка для расчистки составляет 3,46 километра. Улучшатся условия проживания в садовых товариществах на общей площади 615 га.

Фото: kzn.ru

«Вода дороже нефти, наша задача — ее сохранить»

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается более 36,3 тысячи водных объектов, 13,6 тысячи водотоков (реки, ручьи, каналы), 11,9 тысячи озер, 5,9 тысячи прудов и карьеров, 3,6 тысячи родников, а также 1,1 тысячи болот, рассказал министр.

В период с 2018 по 2022 год были определены границы 141 объекта протяженностью 4,1 тысячи километров. Вместе с этим было установлено 697 знаков — 9,63% установленных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос от общей протяженности.

За качеством поверхностных водных объектов, по данным на 2022 год, наблюдают 108 специализированных пунктов (из них 55 на воде) и 132 пункта контроля, которые совершают более 31 тысячи измерений в год. Так, например, в текущем году было выполнено 31,06 тысячи измерений и зафиксировано 5 тысяч превышений (по данным на 26 декабря).

Шадриков отметил, что экологи фиксируют снижение с 2018 года числа превышений ПДК загрязняющих веществ на поверхностных водных объектах в 1,2 раза (на 18,7%).

— Вода дороже нефти, наша задача — ее сохранить, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Превышений формальдегида в воздухе нет

Что касается качества атмосферного воздуха, то на сегодняшний день в республике существуют 16 автоматических станций контроля, шесть передвижных и восемь стационарных лабораторий, а также 105 точек контроля, проводящих более 4 миллионов измерений в год.

По словам министра, за этот год было проведено 4,3 миллиона исследований, с помощью которых выявлено 972 нарушения (последние данные на 26 декабря).

Как еще одну общую тенденцию он отметил снижение с 2018 года фиксаций превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 3,7 раза (на 72,7%).

За пять лет система наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха была дооснащена 33 единицами эколого-аналитического оборудования, 13 метеорологическими станциями на АСКЗА и ПЭЛ на сумму более 75 миллионов рублей. И если в 2018 году замерялось 32 загрязняющих вещества, то к 2022 году специалисты получили возможность измерять уже 36 их видов.

Станции по контролю содержания формальдегида в воздухе с 2021 по 2022 год были установлены в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Так, согласно их измерениям, в столице Татарстана разрешенный максимальный разовый выброс составляет 1,79 грамма в секунду, а валовой — 20,79 тонны в год. Превышения допустимого содержания формальдегида в атмосферном воздухе до настоящего времени не зафиксированы.

Фото: eco.tatarstan.ru

Задачи на будущее

Шадриков озвучил задачи министерства на 2023 год:

Реализация мероприятий по очистке и благоустройству реки Ноксы;

Строительство Республиканского экологического центра в Казани;

Решение вопросов, связанных с эксплуатацией полигона ТКО на улице Химической.

Среди долгосрочных задач на период до 2027 года можно выделить:

Внесение изменений в ПИВР Волжско-Камского каскада;

Реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений на реке Каме;

Повышение качества питьевой воды, подаваемой населению республики;

Подъем затопленных судов;

Строительство объездной дороги для грузового транспорта Нижнекамского узла;

Проработку мероприятий, направленных на поднятие уровня реки Казанки.

— В 2022 году национальные рейтинговые агентства и Московский государственный университет объявили нашу республику самым экологически благополучным субъектом России. Это независимое мнение по четырнадцати показателям, проводили еще ранжирование и по сорока пяти показателям: экология, социология, управление, экономика и так далее. Татарстан стал первым в стране. По ESG-ренкингу республика стала второй после Москвы, — сказал Шадриков.

Фото: realnoevremya.ru

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